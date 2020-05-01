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Просто и эффективно: топ-5 принципов стройности от диетолога

Lite » Красота 01.05.2020 - 14:11
Просто и эффективно: топ-5 принципов стройности от диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эти несложные привычки помогут вам оставаться здоровым и стройным

Многие уверены, что похудеть и поддерживать потом вес невероятно сложно и требует больших усилий и жертв. На самом деле этого можно достичь, придерживаясь некоторых простых, но очень эффективных привычек. Диетолог-нутрициолог Лачина Джанкулиева, которая ранее рассказала, как избавиться от сахарной зависимости, перечислила на своей странице в Instagram эффективные принципы стройности.

Эксперт отметила, что они очень простые, но очень рабочие.

1. Номер один - это конечно ПИТАНИЕ.

Сбалансированный и здоровый рацион это 70-80% успеха. Неважно, вы что-то лечите или решили заняться своим здоровьем, либо вы просто хотите постройнеть. В любом случае ПИТАНИЕ играет самую главную и важную роль и точка!

Мой принцип: Строгое 2-3 разовое полноценное питание, где присутствуют белки, полезные жиры и сложные углеводы. И не забывайте, УГЛЕВОДЫ - это не только крупы (про быстрые углеводы я молчу), это ещё и овощи, и моя любимая зелень. Самый плотный приём пищи - завтрак или обед. Белково-жировой завтрак залог того, что вечером вы не потянетесь за «запрещёнкой».

Просто и эффективно: топ-5 принципов стройности от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2. ВОДА.

Каждый день 30-40 мл воды на 1 кг веса. Обязательно! Не жидкости (сок, бульон, морс), а чистая вода.


3. ДВИЖЕНИЕ.

Каждое утро лимфодренаж. 10000 шагов в день минимум, чаще я прохожу и по 30000 шагов. Бег 2-3 раза в неделю.

Просто и эффективно: топ-5 принципов стройности от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

4. СОН.

Стараюсь ложится с 22:00 до 23:00 и спать 8 часов, для хорошего гормонального фона, для стройности и продуктивности. Если не высыпаюсь, через неделю чувствую, что организм начинает давать «сбой».

Просто и эффективно: топ-5 принципов стройности от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

5. Восполнение ДЕФИЦИТОВ.

Как только я восполнила дефицит витамина Д, и профилактически начала его пропивать на постоянной основе, мой вес не менялся, совпадение? НЕ ДУМАЮ!

И восполнение остальных дефицитов по витаминам и минералам. Так как мой принцип: здоровый организм никогда не станет накапливать жир. Поэтому восполнение дефицитов - одно из основных пунктов для стройности и это доказывают успешно похудевшие люди.

Кстати, диетолог Лора Филиппова рассказала об идеальном масле для приготовления пищи.

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