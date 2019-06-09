Звички тіла жінки, яка любить і цінує себе

Тіло - наша основа, і розмови "я вся така розумна і духовна, тому товста і страшна" не зовсім про жінку, яка себе цінує. Швидше про лінь. І все це впливає на вашу психіку безпосередньо, впевнена фітнес-блогер Таня TGYM. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Не в порядку тіло - душа не буде в порядку, і навпаки, вважає дівчина.

Вона перерахувала звички, які притаманні жінці, яка любить і цінує себе і своє тіло.

1. Достатньо спати - обов'язково і для краси і для гармонії розуму і душі, так як недосипання веде до руйнування фізичного тіла, порушує гормональний фон, веде до тривожності, дратівливості і депресії, не кажучи вже про синці під очима і зайві зморшки. Цінуєш себе - висипаєш себе!



2. Відпочивати, коли втомилася - "переключатися на інший вид діяльності", і не будувати з себе героя і хорошу для всіх. Адже саме недостатній відпочинок веде до небажання щось робити важливе, дратівливості і депресії, а також до зайвої ваги! І, якщо ви вже валитесь з ніг, але ТРЕБА йти в спортзал або терміново смажити котлети або доробити цей звіт, ТО ВАМ цього НЕ ТРЕБА! Відпочиньте, хоча б 20 хвилин аутотренінг і тоді будь ласка. Цінуєш себе - відпочиваєш себе!

Ілюстративне фото (instagram.com/the_tgym)

3. Доглянутість - не подвиг раз на рік сходити на манікюр, а постійна доглянутість всій себе. Як звичка, яка не залежить від зовнішніх обставин. Не заради чоловіка або соціуму, а заради себе. Цінуєш себе - доглядаєш за собою завжди!



Ілюстративне фото (instagram.com/the_tgym)

4. Займатися сексом за своїм бажанням - так, саме за бажанням, а не тому що хоче партнер або за графіком сьогодні належить. Повага до себе передбачає секс як задоволення для себе, тільки тоді жінка здатна дарувати задоволення партнеру. Цінуєш себе - любиш своє тіло і не примушуєш його!



5. Смачно і корисно харчуватися - не дарма кажуть "ти те, що ти їси". Жінка, яка любить себе, не пхає у себе всяку гидоту, а веде себе як адекватний турботливий батько для самої себе. Цінуєш себе - смачно і корисно годуєш себе!

Ілюстративне фото (instagram.com/the_tgym)

6. Рухатися достатньо, не більше і не менше - тілу потрібен рух. Все, що не рухається - руйнується. Але зайвий рух - теж руйнує тіло. В усьому хороша найголовніша звичка - почуття міри! Рух спалює те, що ви з'їли смачне, рух включає гормони радості, рух - це життя. Навіть коли сумно - пострибала, побігала і вже відчуваєш себе по-іншому. Цінуєш себе - рухаєшся!

Ілюстративне фото (instagram.com/the_tgym)

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