Привычки тела женщины, которая любит и ценит себя

Тeло - наша основа, и разговоры "я вся такая умная и духовная, поэтому толстая и страшная" не совсем про женщину, которая себя ценит. Скорее про лень. И все это точно влияет на вашу психику напрямую, уверена фитнес-блогер Таня TGYM. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Не в порядке тело - душа не будет в порядке, как и наоборот, считает девушка.

Она перечислила привычки, которые присущи женщине, которая любит и ценит себя и свое тело.

1. Достаточно спать - обязательно и для красоты и для гармонии ума и души, так как недосып ведёт к разрушению физического тела, нарушает гормональный фон, ведёт к тревожности, раздражительности и депрессии, не говоря уже про синяки под глазами и лишние морщины. Ценишь себя - высыпаешь себя!



2. Отдыхать, когда устала - "переключаться на другой вид деятельности", и не строить из себя героя и хорошую для всех. Ведь именно недостаточный отдых ведет к нежеланию что-то делать важное, раздражительности и депрессии, а также к лишнему весу! И, если вы уже валитесь с ног, но НАДО идти в спортзал или срочно жарить котлеты или доделать этот отчет, ТО ВАМ этого НЕ НАДО! Отдохните, хотя бы 20 минут аутотренинг и тогда пожалуйста. Ценишь себя - отдыхаешь себя!

Иллюстративное фото (instagram.com/the_tgym)

3. Ухоженность - не подвиг раз в год сходить на маникюр, а постоянная ухоженность всей себя. Как привычка, которая не зависит от внешних обстоятельств. Не ради мужчины или социума, а ради себя. Ценишь себя - ухаживаешь за собой всегда!



Иллюстративное фото (instagram.com/the_tgym)

4. Заниматься сексом по своему желанию - да, именно по желанию, а не потому что хочет партнер или по графику сегодня положено. Уважение к себе подразумевает секс как удовольствие для себя, только тогда женщина способна дарить удовольствие партнеру. Ценишь себя - любишь свое тело и не насилуешь его!



5. Вкусно и полезно питаться - не зря говорят "ты то, что ты ешь". Женщина, которая любит себя, не питает в себя всякую гадость, а ведет себя как адекватный заботливый родитель для самой себя. Ценишь себя - вкусно и полезно кормишь себя!

Иллюстративное фото (instagram.com/the_tgym)

6. Двигаться достаточно, не больше и не меньше - телу нужно движение. Все, что не двигается - разрушается. Но лишнее движение - тоже разрушает тело. Во всем хороша главнейшая привычка - чувство меры! Движение сжигает то, что вы вкусное съели, движение включает гормоны радости, движение - жизнь. Даже когда грустно - попрыгала, побегала и уже чувствуешь себя по-другому. Ценишь себя - двигаешься!

Иллюстративное фото (instagram.com/the_tgym)

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