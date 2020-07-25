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Як правильно доглядати за шкірою обличчя влітку: експерти поділилися цінними порадами

Субота 25 липня 2020 10:10
Як правильно доглядати за шкірою обличчя влітку: експерти поділилися цінними порадами
Як правильно доглядати за шкірою обличчя влітку - поради (фото: pexels.com)

Шкіра обличчя влітку потребує особливого догляду

Влітку виникає необхідність переглянути свій догляд за шкірою обличчя, адже в цю пору року висока температура повітря, вологість або інтенсивне ультрафіолетове випромінювання можуть позначитися вкрай негативно.

Усі ці фактори можуть викликати підвищене потовиділення, розширення пір, зневоднення шкіри, сонячні опіки та інші проблеми. Тому не варто забувати про потребу в догляді за обличчям.

По-перше, шкіра потребує регулярного очищення. Очищати шкіру необхідно вранці та ввечері. Якщо немає можливості вмитися, то скористайтеся вологими серветками або мінеральною водою.

Віддавати перевагу краще легким текстурам та мінімізувати кількість макіяжу, адже чим більше шарів має ваш макіяж, тим більше посилюється робота потових залоз.

Володарі сухої шкіри в літній період можуть використовувати легкі емульсії та флюїди. А володарі жирної - гелі або легкі емульсії з матуючим ефектом. Бажано, щоб крем містив не тільки зволожуючі речовини, але й необхідні антиоксиданти.

Також не варто забувати про пілінги, їх рекомендується робити регулярно. А власникам чутливої шкіри, краще включити в свій догляд антикуперозні маски.

Дуже добре на шкіру впливають маски з глиною, оскільки вони сприяють очищенню та зменшенню часу. Якщо шкіра проблемна - краще всього придбати протизапальну маску.

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