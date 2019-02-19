Правила здорового сну, які допоможуть бути стрункою і красивою

Якщо ви ніяк не можете схуднути - зверніть увагу на свій режим сну

Если вы пытаетесь похудеть и вроде бы соблюдаете все рекомендации, но вес упорно стоит на месте, следует обратить внимание на свой режим сна. Регулярно засиживаетесь допоздна за сериалом, несмотря на то, что завтра рано вставать? Что ж, причина может быть как раз в этом. Эксперт по похудению и здоровому питанию Катя Медушкина, которая ранее развенчала основные мифы о похудении тех, кому за 40, рассказала в своем Instagram о связи сна и лишнего веса.

"Между прочим, научно доказано, что люди, которые спят недостаточное количество времени, всегда имеют лишний вес", - отметила она.

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Кроме того, вечный недосып, хроническая усталость, поздний отход ко сну и ранний подъем - все это оставляет след не только на на внешнем виде (синяки под глазами, появление ранних морщин, осунувшееся лицо), но и на самочувствии:

появляется раздражительность, усталость

головные боли, головокружения

замедление обмена веществ и, как следствие набор веса

замедление реакции - очень важно для тех, кто за рулем!

снижение иммунитета

риск возникновения гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета.

Фото: (instagram.com/katya_medushkina)⠀

Чтобы всего этого избежать, следует придерживаться правил здорового сна от Медушкиной.

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1. Необходимо ложиться спать в промежутке с 22.00 до 23.00. Именно в это время вы захватите все 3 выброса соматотропного гормона (гормон роста, отвечающий за синтез белка и углеводный обмен) - а значит, все восстановительные процессы пройдут в разы быстрее и качественнее!

2. Найдите свое количество часов для полной подзарядки. Это время определяется индивидуально: кому-то хватит 5 часов, а кому-то нужно 8. Поэкспериментируйте, при каком количестве часов сна вы чувствуете себя бодрее и лучше всего.

3. Ложиться спать нужно в одно и то же время - сделайте это своей полезной привычкой (это самое трудное для меня).

4. Проветрите комнату перед сном. А еще лучше - спите с открытым окном или форточкой (ну, если на улице не -40, конечно).

Фото: (unsplash.com)⠀

5. В спальне должно быть темно.

6. И главное! Никакой плотной еды перед сном! Ужин за 3-4 часа до сна. А за 30-40 мин может быть легкий белковый перекус: творог, кефир, натуральный йогурт.

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"А главный залог здорового сна знаете какой? Умеренные, но регулярные физические нагрузки! Тогда и спишь без задних ног, и просыпаешься наполненным энергией!" - подытожила эксперт.



Фото: (unsplash.com)⠀

Напомним, эксперт дала советы, как добиться плоского живота.

Отметим, что украинский диетолог Светлана Фус рассказала, чем грозит недостаток сна.