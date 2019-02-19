Правила здорового сну, які допоможуть бути стрункою і красивою

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Якщо ви ніяк не можете схуднути - зверніть увагу на свій режим сну

Якщо ви намагаєтеся схуднути і начебто дотримуєтеся всіх рекомендацій, але вага вперто стоїть на місці, слід звернути увагу на свій режим сну. Регулярно засиджуєтесь допізна за серіалом, незважаючи на те, що завтра рано вставати? Що ж, причина може бути якраз в цьому. Експерт по схудненню і здоровому харчуванню Катя Медушкіна, яка раніше розвінчала основні міфи про схуднення тих, кому за 40, розповіла в своєму Instagram про зв'язок сну і зайвої ваги.

"Між іншим, науково доведено, що люди, які сплять недостатню кількість часу, завжди мають зайву вагу", - зазначила вона.

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Крім того, вічне недосипання, хронічна втома, пізній відхід до сну і ранній підйом - все це залишає слід не тільки на зовнішньому вигляді (синці під очима, поява ранніх зморшок, змарніле обличчя), але і на самопочутті:

з'являється дратівливість, втома

головні болі, запаморочення

уповільнення обміну речовин і, як наслідок набір ваги

уповільнення реакції - дуже важливо для тих, хто за кермом!

зниження імунітету

ризик виникнення гіпертонії, серцево-судинних захворювань, діабету

Фото: (instagram.com/katya_medushkina)⠀

Щоб всього цього уникнути, слід дотримуватися правил здорового сну від Медушкіної.

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1. Необхідно лягати спати в проміжку з 22.00 до 23.00. Саме в цей час ви захопите всі 3 викиди соматотропного гормону (гормон росту, який відповідає за синтез білка і вуглеводний обмін) - а значить, всі відновлювальні процеси пройдуть в рази швидше і якісніше!

2. Знайдіть свою кількість годин для повної підзарядки. Цей час визначається індивідуально: комусь вистачить 5 годин, а комусь потрібно 8. Поекспериментуйте, при якій кількості годин сну ви відчуваєте себе бадьоріше і краще всього.

3. Лягати спати треба в один і той же час - зробіть це своєю корисною звичкою (це найважче для мене).

4. Провітрюйте кімнату перед сном. А ще краще - спіть з відкритим вікном або кватиркою (ну, якщо на вулиці не -40, звичайно).

Фото: (unsplash.com)⠀

5. У спальні повинно бути темно.

6. І головне! Ніякої щільної їжі перед сном! Вечеря за 3-4 години до сну. А за 30-40 хв може бути легкий білковий перекус: сир, кефір, натуральний йогурт.

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"А головна запорука здорового сну знаєте яка? Помірні, але регулярні фізичні навантаження! Тоді і спиш без задніх ніг, і прокидаєшся наповненим енергією!" - підсумувала експерт.



Фото: (unsplash.com)⠀

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