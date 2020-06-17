Пострункішати без праці: дієтолог розвіяла міфи про схуднення, які не працюють

Ілюстративне фото (instagram.com/tatyanadik)

Експерт розкрила правду про популярні способи "схуднути напевно"

Виконуй ці 5 пунктів і ти схуднеш, сидячи на попі рівно. Ви напевно бачили статті та поради з такими заголовками, а то й вірили в них. Дієтолог Тетяна Дік на своїй сторінці в Instagram розвінчала популярні міфи про легке схуднення, які насправді не працюють.

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1. Склянка води натщесерце.

Так, так, так! Це ніяк не допоможе вам схуднути, але ідея хороша. А потрібна для того, щоб просто збільшити добову норму споживання води. І є «хитрістю» дієтологів, щоб хоч якось «змусити» клієнта пити воду, впроваджуючи цей магічний ритуал.

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2. Склянка води перед їжею.

Дивимося пункт перший. Точно так само. Ну і як варіант - те, що ви можете плутати спрагу з почуттям голоду, так і на «наповнений» шлунок менше з'їсте, на сам процес схуднення не впливає.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Пий кефір з корицею (перцем, імбиром і чим там ще).

Ніякі спеції, приправки і травки-муравки НЕ сприяють спалюванню жиру.

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4. Хочеш їсти - з'їж яблуко.

Доцільніше поїсти нормально, а яблуко, завдяки кислот, тільки спровокує апетит, а на порожній шлунок тим більше. Якщо вже і перекушувати, то краще бананом, або яблуком, але з горішками, кефіром, шматочком сиру, взимку підійде і печене яблуко (так як кислоти нейтралізуються).

Ілюстративне фото (pexels.com)

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5. Їж грейпфрут кожен день.

Так само, як і з травками. Ніякі продукти, ніякі напої і примочки НЕ ВПЛИВАЮТЬ НА ЖИРОСПАЛЮВАННЯ. На нього впливає тільки дефіцит калорій.

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А досягти його можна тільки:

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А) дефіцитом в калорійності раціону (так, без тренувань ви теж схуднете)

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Б) дефіцитом калорійності раціону і фіз. активністю (будь-якою побутовою активністю або тренуваннями)



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

В) дефіцитом калорійності за рахунок фіз.активності (затія безглузда і рідко вдала, не стежачи за калорійністю раціону, при збільшенні активності ви будете більше хотіти їсти і будете, звідси і «я пішла в зал і поправилась», бо непомітно для себе починаєте більше їсти).

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Висновок очевидний: сидячи на попі рівно, вірити всім міфам в інеті і худнути не вийде.

Раніше експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкина розповіла про оптимальні способи приготування їжі для тих, що худнуть.

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Автор: Lite