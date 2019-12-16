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Як пострункішати і погарнішати до Нового року: 10 порад, що працюють

Lite » Краса 16.12.2019 - 15:28
Як пострункішати і погарнішати до Нового року: 10 порад, що працюють
Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієтолог розповіла, як домогтися квітучого вигляду до свята

Хочете скинути трохи зайвої ваги і в цілому підійти до святкування Нового року стрункою і гарною? Дієтолог Elena_goodfood, яка раніше підказала 10 простих кроків для початку процесу схуднення, запропонувала на своїй сторінці в Instagram 10 рекомендацій, які дійсно працюють і допоможуть вам домогтися цього.

Якщо ви хочете прийти до Нового Року гарною, стрункою і не втомленою, то ці поради для вас. Вони прості і відомі, але в комплексі дають результат!

1. Не нехтуйте водою і випивайте 6-8 склянок. Добре починати день зі склянки.

2. Приберіть або хоча б мінімізуйте рафінований цукор. Не тільки той, що кладеться в чай/каву. Це і різні йогурти, сирки, солодощі, соуси, консерви.

Як пострункішати і погарнішати до Нового року: 10 порад, що працюють
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

3. Щодня не менше 300 г овочів і 1-3 фрукта. Нехай овочі входять в КОЖЕН прийом їжі!

4. Проста їжа "без обважнювачів" дає "правильні" калорії та економить час.
Варена крупа+запечене м'ясо/риба+капустяний салат=простий, але збалансований обід.

Як пострункішати і погарнішати до Нового року: 10 порад, що працюють
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

5 .Контролюйте вживання солі. Норма -5 г/день. Якщо їсте вже солону їжу, не соліть інше.


6. Киньте в сумку пакетик горіхів і сухофруктів: здоровий перекус при нестачі часу. Кефір або батончик виручать на бігу.

Як пострункішати і погарнішати до Нового року: 10 порад, що працюють
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

7. Обмежте вживання кави двома чашками в день. ЦНС, серце і весь організм скажуть спасибі. А щоб підбадьоритися, виконуйте...

8. Вранці натщесерце лімфодренажні стрибки.
До склянки води, дрібно стрибаємо 100 разів. Груди можна притримувати рукою, рот трохи відкрити. Якщо заборонені ударні навантаження, робимо "Тараканчика", прямо в ліжку. Піднімаємо перпендикулярно тулубу руки і ноги і дрібно трясемо хвилину. Усуває набряклість, бадьорить, допомагає прокинутися.

Як пострункішати і погарнішати до Нового року: 10 порад, що працюють
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

9. Самомасаж обличчя допоможе виглядає свіжою. А масаж тіла сухою натуральною щіткою усуне набряки і зробить шкірку оксамитовою.

10. Ходіть пішки. Пара зупинок після роботи, сходи замість ліфта, прогулянка-сприяють не тільки витраті калорій, але і нормалізації морального стану.

Як пострункішати і погарнішати до Нового року: 10 порад, що працюють
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

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