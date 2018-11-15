Допоможе скинути вагу: медики розповіли про корисні властивості авокадо

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Цей фрукт потрібно вживати діабетикам і вагітним

Фахівці розповіли, що авокадо – це самий поживний фрукт, так як в ньому міститься безліч вітамінів, мінералів і клітковини. Про це пише "МедикФорум".

Унікальність авокадо полягає в тому, що в ньому міститься багато здорових жирів, а не вуглеводів, як у більшості фруктів. Крім того, цей фрукт лужний, що сприяє швидкому переварюванню. У ньому багато вітаміну Е, вітамінів групи В, фолієвої кислоти, вітаміну С і клітковини. Також в авокадо міститься більше калію, ніж в бананах.

Медики відзначають, що в авокадо міститься невелика кількість магнію, марганцю, заліза, цинку, фосфору, вітаміну А і мононенасичених жирів, які дають тривале насичення організму і допомагають перетворити жир в енергію.

У цьому фрукті міститься олеїнова кислота, яка потрібна організму для захисту від різних запалень. Ця ж кислота впливає на гени, які пов'язані з раком, зокрема молочної залози, передміхурової залози і ротової порожнини.

Як показали останні дослідження, авокадо знижують рівень холестерину і тригліцеридів крові на 20%. А омега-9, яка міститься в цих фруктах, позитивно впливає на здоров'я суглобів.

Завдяки коктейлю корисних речовин, які містяться в авокадо, регулярне вживання цього фрукта сприяє втраті ваги і зниження кількості цукру в крові.

Медики рекомендують вживати авокадо тим, у кого цукровий діабет і гіперглікемія. Також авокадо зменшує ризик виникнення катаракти, зміцнює кістки і поверхню зубів.

Дуже корисно їсти авокадо вагітним жінкам, так як в ньому багато фолієвої кислоти, яка допомагає розвинути мозок і тканини.

Авокадо також активно використовується в косметології. Його використовують у складі масок для обличчя, так як він має антивіковий ефект, зменшує подразнення, допомагає виробляти колаген.

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Відео: РБК-Україна