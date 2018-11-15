Безглютеновая диета: какие преимущества и недостатки она в себе таит

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Практически не влияет на вес, однако имеет другие плюсы

Ученые объяснили, как работает безглютеновая диета. Новое исследование показало ранее неизвестные механизмы эффективности безглютеновой диеты. Об этом информирует Daily Mail.

Эксперты утверждают, отсутствие глютена в рационе лишь незначительно влияет на вес, что явно идет не в пользу подобному рациону. Однако, по словам диетологов, есть и положительные моменты.

Основным плюсом является то, что диета заменяет пшеницу, рожь и другие зерна овощами, коричневым рисом, кукурузой. Эти продукты увеличивают популяции "хороших" бактерий в кишечнике и предотвращают воспаление, а также развитие некоторых заболеваний.

Новая научная работа проанализировала данные 60 здоровых датчан среднего возраста. Их разделили на две группы: первая группа придерживалась восьминедельной безглютеновой диеты, а другая - диеты с высоким содержанием клейковины.

Оказалось, что диета с низким содержанием глютена влияет на умеренные изменения микробов кишечника и уменьшает вздутие и дискомфорт в животе. Также диета с низким содержанием глютена богата клетчаткой, которая вызывает изменения в структуре и функциях сложной кишечной экосистемы бактерий и приводит к улучшению в работе всего желудочно-кишечного тракта.

Кстати, диетолог рассказала украинцам о монодиетах. Эксперт утверждает, что это один из самых нездоровых способов избавления от лишних килограммов.

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Видео: РБК-Украина