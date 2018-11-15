ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Поможет сбросить вес: медики рассказали о полезных свойствах авокадо

Lite » Красота и Здоровье 15.11.2018 - 20:00
Поможет сбросить вес: медики рассказали о полезных свойствах авокадо
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Этот фрукт нужно употреблять диабетикам и беременным

Специалисты рассказали, что авокадо – это самый питательный фрукт, так ка в нем содержится множество витаминов, минералов и клетчатки. Об этом пишет "МедикФорум".

Уникальность авокадо состоит в том, что в нем содержится много здоровых жиров, а не углеводов, как в большинстве фруктов. Кроме того, этот фрукт щелочной, что способствует быстрому перевариванию. В нем много витамина Е, витаминов группы В, фолиевой кислоты, витамина С и клетчатки. Также в авокадо содержится больше калия, чем в бананах.

Медики отмечают, что в авокадо содержится небольшое количество магния, марганца, железа, цинка, фосфора, витамина А и мононенасыщенных жиров, которые дают организму длительное насыщение и помогают превратить жир в энергию.

В этом фрукте содержится олеиновая кислота, которая нужна организму для защиты от различных воспалений. Эта же кислота влияет на гены, которые связаны с раком, в частности молочной железы, предстательной железы и ротовой полости.

Как показали последние исследования, авокадо снижают уровень холестерина и триглицеридов крови на 20%. А омега-9, которая содержится в этих фруктах, положительно влияет на здоровье суставов.

Благодаря коктейлю полезных веществ, которые содержатся в авокадо, регулярное употребление этого фрукта способствует потере веса и снижению количества сахара в крови.

Медики рекомендуют употреблять авокадо тем, у кого сахарный диабет и гипергликемия. Также авокадо уменьшает риск возникновения катаракты, укрепляет кости и поверхность зубов.

Очень полезно есть авокадо беременным женщинам, так как в нем много фолиевой кислоты, которая помогает развить мозг и ткани.

Авокадо также активно используется в косметологии. Его используют в составе масок для лица, так как он обладает антивозрастным эффектом, уменьшает раздражение, помогает производить коллаген.

Кстати, ранее мы писали о том, какие преимущества и недостатки таит в себе беглютеновая диета.

А также рассказывали о том, что диетолог объяснила, как правильно употреблять орехи и сохранить в них витамины.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины здоровая едаздоровое питаниефрукты
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь