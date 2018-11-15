Поможет сбросить вес: медики рассказали о полезных свойствах авокадо

Этот фрукт нужно употреблять диабетикам и беременным
Специалисты рассказали, что авокадо – это самый питательный фрукт, так ка в нем содержится множество витаминов, минералов и клетчатки. Об этом пишет "МедикФорум".
Уникальность авокадо состоит в том, что в нем содержится много здоровых жиров, а не углеводов, как в большинстве фруктов. Кроме того, этот фрукт щелочной, что способствует быстрому перевариванию. В нем много витамина Е, витаминов группы В, фолиевой кислоты, витамина С и клетчатки. Также в авокадо содержится больше калия, чем в бананах.
Медики отмечают, что в авокадо содержится небольшое количество магния, марганца, железа, цинка, фосфора, витамина А и мононенасыщенных жиров, которые дают организму длительное насыщение и помогают превратить жир в энергию.
В этом фрукте содержится олеиновая кислота, которая нужна организму для защиты от различных воспалений. Эта же кислота влияет на гены, которые связаны с раком, в частности молочной железы, предстательной железы и ротовой полости.
Как показали последние исследования, авокадо снижают уровень холестерина и триглицеридов крови на 20%. А омега-9, которая содержится в этих фруктах, положительно влияет на здоровье суставов.
Благодаря коктейлю полезных веществ, которые содержатся в авокадо, регулярное употребление этого фрукта способствует потере веса и снижению количества сахара в крови.
Медики рекомендуют употреблять авокадо тем, у кого сахарный диабет и гипергликемия. Также авокадо уменьшает риск возникновения катаракты, укрепляет кости и поверхность зубов.
Очень полезно есть авокадо беременным женщинам, так как в нем много фолиевой кислоты, которая помогает развить мозг и ткани.
Авокадо также активно используется в косметологии. Его используют в составе масок для лица, так как он обладает антивозрастным эффектом, уменьшает раздражение, помогает производить коллаген.
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Видео: РБК-Украина