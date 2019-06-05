"Отримую величезне задоволення": Віка з НеАнгелів розкрила секрет своєї стрункості

Віка Смеюха - учасниця групи НеАнгели, часто з'являється на сцені у відвертих образах, демонструючи розкішну фігуру. Про те, як Віка максимально віддається спорту, вона розповіла в передачі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

Так, Віка Смеюха підкреслила, що вона дійсно отримує велике задоволення від відвідування спортзалу.

"Я отримую величезне задоволення від спорту, але знову ж таки, тому що я максималіст, я приходжу в спортзал рано вранці, а йду пізно ввечері, в 11 вечора можу піти. Можу сходити на 4 тренування, потім ще поплавати в басейні. В тиждень можу сходити дійсно небагато, але зате дуже конкретно", - ділиться співачка з "Зірковим шляхом".

Струнка Віка з НеАнгелів в купаьнике (фото: instagram.com/vikanablack)

Ще одним лайфхаком Вікторії є вживання великої кількості води.

"Я ось всім рекомендую, дуже корисно випити води натщесерце. H2O - це здоров'я, це гарний стан шкіри завжди, це насичення киснем і взагалі потрібно, як правило, два літри мінімум. Намагаюся кави не дуже багато пити взагалі в своєму житті", - каже співачка на каналі "Україна".

До речі, не так давно Віка з НеАнгелів блиснула пишним декольте в стильному комбінезоні. У співачки як раз видалася можливість в черговий раз продемонструвати свої ідеальні форми. Смеюха зустрілася зі своєю сестрою, прогулялася по Києву, відвідала кінопрем'єру, ще й новий образ "вигуляла".

Також зверніть увагу, що до цього Віка показала комплекс вправ для ідеальної фігури. Солістка НеАнгелів записала відразу кілька ефективних вправ. При цьому Смеюха займається з додатковою вагою.