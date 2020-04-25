Як схуднути без дієт та голодування: ефективні поради нутриціолога

Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

Щоб скинути вагу, не обов'язково катувати себе жорсткими дієтами

Дієта здається відмінним способом швидко схуднути. Спочатку посиділа на одній дієті. Потім розслабилася, тому до вихідних зробила розвантаження на кефірі.

І несподівано виявила на вагах не мінус, а солідну надбавку! Як же так? Значить багато їла, уріжу ще сильніше і сильніше. Довго можна так протриматися? Звичайно, ні. Постійний голод вимотує, фізично і емоційно. З'являється слабкість і апатія, бажання все кинути. Закінчується це завжди тривалим "зажором", коли змітається все, що під руку попадеться. Після зриву, приходить відчуття провини і сорому перед собою: не змогла, безвольна, у всіх виходить, а в мене ні. А далі ситуація продовжує ускладнюватися. Сертифікований нутриціолог, міжнародний тренер з харчування та фітнес коуч Катя Медушкина, яка раніше дала рекомендації, як уникнути відчуття голоду в процесі схуднення, дала дієві поради у своєму Instagram, як же схуднути без дієт і голодних мук.

Як розірвати замкнене коло: дієта - голод - зажор - страх їжі - стрес - збільшення ваги.

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Не голодуй!

Всі дієти обмежені за часом. А що потім? Потім ти залишишся з сумнівним результатом і повним нерозумінням того, як його зберегти. В твою тарілку дуже швидко повернуться колишні порції і, відповідно, колишня вага.

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Хочеш схуднути - їж! Прийоми їжі повинні бути не рідше, ніж кожні 4 години, головне - вкладатися в денну калорійність.

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Урізноманіть свій раціон.

Якщо харчуватися салатом тиждень, то немає нічого дивного в тому, що в результаті ти кинеш все, не встоявши перед спокусою тортом або смаженою картоплею.

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Повір, щоб схуднути, прибрати з раціону потрібно набагато менше ніж залишити. Досить виключити весь харчовий непотріб у вигляді снеків і напівфабрикатів. Інші продукти, при правильній подачі, впишуться практично в будь-меню, навіть при схудненні.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

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Якщо у тебе є ГОТОВЕ меню, заздалегідь розраховане по калоріях і нутрієнтах саме для тебе, розписане за прийомами їжі - тобі не доведеться думати, "що б з'їсти, щоб воно не відклалося жиром".

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Просто купуєш потрібні продукти за списком - і їж по меню. Нічого зайвого не зможе просочитися в твій раціон. Можна готувати заздалегідь - і тоді пропаде небезпека перехопити спонтанно щось зайве.

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Меню повинно повністю закривати потребу в білках, жирах і вуглеводах. Коли твій організм отримає все необхідне, він перестане вимагати від тебе шоколадки і піцу перед сном.



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Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Не лай себе за їжу!

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Їжа - це не тільки джерело енергії, але і задоволення. Нормально хотіти з'їсти щось смачне. Важливо розуміти - не потрібен тобі цей батончик з нечитабельним складом, краще з'їсти сир з ягодами, а вже завтра сказати собі спасибі за цей вибір.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Нагадаємо, що раніше фітнес-блогер Олена Карасьова пояснила, чому не працюють "голодні" дієти.