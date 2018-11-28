"Їж, пий, худни": 10 порад по харчуванню від зіркового дієтолога

Фото: Поради дієтолога Наталі Самойленко (unsplash.com)

Дієтолог Наталія Самойленко про правильні сніданки, метаболічний "екватор" і про корисні харчові звички, які варто взяти на озброєння

Зайва вага – перешкода здоров’ю та молодості. Саме тому з нею треба боротися, привчаючи себе до здорового харчування та регулярного прийому їжі.

У своїй книжці "Їж, пий, худни: здоров’я без дієт" Наталія Самойленко (видавництво #книголав), ендокринолог, дієтолог Маші Єфросініною, Наталії Могилевської та інших українських знаменитостей, розповідає про всі тонкощі контролю ваги та схуднення. Про деякі з них – далі.

1. Правильно вживайте вуглеводи. Не поєднуйте швидкі вуглеводи з жирами. Здобні пиріжки, пельмені або млинці з м’ясом – не ваш вибір, якщо вам треба знизити вагу. Не запивайте м’ясні страви солодкими напоями.

2. Не обмежуйте споживання білків.Відмовлятися від них цілком у гонитві за схудненням та зниженням калорійності своєї дієти – помилка.

Ваш організм почне забирати білок із власних м’язів, а зайвий жир нікуди не дінеться.

Фото: У книжці "Їж, пий, худни: здоров’я без дієт" дієтолог розповідає про всі тонкощі контролю ваги та схуднення (#книголав)

3. Відмовтеся від м’ясних продуктів промислової обробки. Уникайте м'яса та птиці промислового походження, обмежте себе у споживанні сосисок, бекону, ковбас та подібних м'ясних продуктів.

4. Будь-які проблеми з самопочуттям, вагою, роботою органів травлення вирішуються не голодуванням, а правильним харчуванням. Їсти треба! Але – правильно та вчасно.

5. Правильне харчування починається з правильного сніданку. Він налаштовує обмінні процеси на продуктивну роботу, забезпечує організм енергією на цілий день.

Фото: Будь-які проблеми з самопочуттям, вагою, роботою органів травлення вирішуються не голодуванням, а правильним харчуванням, вважає Наталія Самойленко (pixabay.com)

Перше споживання їжі має відбутися в межах першої години після пробудження. Ідеальний час для сніданку – 07.00-08.00. А от відмова від сніданку – одна з головних причин появи зайвої ваги та розвитку ожиріння. Обмінні процеси в тих, хто снідає, відбуваються на 7–10 % активніше, аніж у тих, хто відмовляється від цього задоволення.

6. Першу й другу половини дня умовно розмежовує метаболічний "екватор". Так, умовно. Але це надзвичайно важливо мати на увазі, якщо ми хочемо побудувати правильний режим харчування.

"Екватор" припадає приблизно на 15.00, і кількість заходів до споживання їжі перед ним має бути більша, ніж після нього. Саме такий розподіл створює умови для схуднення.

7. Якщо ви лягаєте спати майже опівночі, то можна повечеряти і о 20.00. Пізніше споживання їжі не рекомендовано з багатьох причин. Їсти вночі – спричиняти величезне навантаження на органи травлення. Вечеря після 21.00 погіршує якість сну. Через повний шлунок організм не відпочиває й погано відновлюється.

Фото: Перше споживання їжі має відбутися в межах першої години після пробудження (pixabay.com)

8. Для нормального функціонування всіх органів і систем організму знадобиться приблизно 30 мл чистої води на кожен кілограм ваги. Також можна виходити з розрахунку не менше ніж 14 г води на кожні 450 г маси тіла. Обидві формули орієнтовні, проте зручні й дають змогу легко порахувати, скільки рідини потребує кожен із нас.

Візьміть собі за звичку щоранку випивати 1–2 склянки теплої води, можна з лимонним соком або медом. Ранкова склянка води стане наче будильником для всього організму, вона запустить процеси очищення й тонізації та підготує органи травлення до споживання їжі. Ви помітите позитивні зміни майже відразу.

9. Які спиртні напої можна вживати, коли худнеш? Якісне натуральне вино, червоне, рожеве чи біле, — досить корисне, адже містить багато антиоксидантів, поліфенолів і мінеральних речовин. Вино розріджує кров, знижує ризик атеросклерозу, стимулює кровотворення і підвищує настрій.

Бокал сухого вина ввечері можна розглядати як дижестив. Тобто – це майже ліки! Утім, як і будь­які ліки, його треба дозувати: 2 г вина на 1 кг маси тіла будуть корисні, а більше – може завдати шкоди. Отже, якщо ваша вага – 65 кг, то можете дозволити собі до 130 г червоного вина під час вечері.

Фото: Книга "Їж, пий, худни: здоров’я без дієт" Наталі Самойленко (facebook.com/natalia.samojlenko)

10. Раціон до та після тренувань дуже важливий для схуднення. Фрукти або цільні злаки — ідеальна їжа для споживання до спортивних занять. Споживати їх треба не пізніше, ніж за 2 години до тренування. Харчування після завершення фізичних вправ ще важливіше, ніж до їх початку. І якщо стоїть завдання схуднути, перше після кардіонавантаження споживання їжі має бути через 30– 60 хвилин.

Віддайте перевагу нежирним білковим продуктам і клітковині. Адже білок і амінокислоти, що містяться в ньому, дають можливість м’язам відновитися після інтенсивних занять.

Краще обрати такі білкові продукти, як індичка, біла риба, кролик, куряче філе, кальмар, білковий омлет і некрохмалисті овочі. Уникайте споживання свинини, смаженого й жирного м’яса, жирної риби, м’яса птиці зі шкіркою й м’яса водоплавної птиці, сирів, а також вуглеводів.

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