Схудла на 15 кілограмів: співачка Ассоль поділилася своїми правилами харчування

Фото: Ассоль (instagram.com/assolmusic)

Співачка розповіла, що допомогло їй досягти бажаної ваги і гарного самопочуття

Українська співачка Катерина Гуменюк, яка більше відома як Ассоль, в цьому році спробувала свої сили у Нацвідборі на Євробачення 2020, проте не змогла пробитися у фінал. До речі, в минулому році артистка вийшла заміж і з задоволенням радувала шанувальників яскравими кадрами з весілля і медового місяця на Маврикії. Багато відзначили струнку фігуру дівчини, так що вона вирішила поділитися своїми секретами краси.

Ассоль опублікувала у своєму Instagram ефектний кадр, на якому вона позує біля дерева в чорному купальнику, захоплюючи точеними формами. Співачка зізналася, що кілька років тому вона схудла на 15 кілограмів, проте зробила це неправильно.

Фото: Ассоль (instagram.com/assolmusic)

"Хочу поділитися з кожним з вас своїм раціоном, і основними правилами, яких необхідно дотримуватися кожній людині, яка любить себе і дотримується (або хоча б намагається) здорового способу життя. Мій шлях почався з того, що років 7 тому я схудла на 15 кг. але те ЯК я схудла , було абсолютно неправильно, тому що я повністю відмовилася від їжі, практично не їла нічого, крім одного сухарика в день і дууууже великої кількості води. Схудла я дуже швидко і дуже екстремально. Довгий час у мене не змінювалася взагалі вага. Незважаючи навіть на те, що я практично нічого не їла і при цьому займалася спортом. Природно, я не могла зрозуміти, в чому ж справа, мені здавалося що я все роблю правильно, і кілограми повинні просто танути, але не відбувалося, рівним рахунком НІЧОГО... Так відбулося моє знайомство з дієтологом, вона розвіяла мої мій міф про те, що схема «не їмо» працює. Виявилося все зовсім навпаки!" - поділилася артистка.

Експерт допоміг дівчині налагодити харчування і зрушити процес з мертвої точки.

"Потрапивши до дієтолога, мій світ просто перекинувся. Виявляється, від того що я не їла, мій організм прибував в постійному стресі і збирав і запасався тим що я хоч іноді їла, плюс це призводило до затримки рідини. Ми склали для мене той раціон, який підходить конкретно мого організму, виходячи з аналізів, які я здала напередодні (до речі їх було дуууже багато, і кожен показник ми докладно обговорили, це дуже цікаво!)", - розповіла виконавиця.

Фото: Ассоль (instagram.com/assolmusic)

Ассоль поділилася принципами харчування, які допомагають їй підтримувати фігуру і добре себе почувати.

"Я не можу писати конкретне меню, так як це дуже індивідуальна річ, але!

Тим не менш, я дуже хочу поділитися з вами основними правилами, які актуальні ЗАВЖДИ і для КОЖНОГО:



1. Не голодувати, принаймні для мене це правило було під номером один, так як я звикла вважати що так правильно, і так ми худнемо, але НІ.



2. Сніданок повинен бути ЗАВЖДИ! Прийом їжі вранці, дозволяє запуститися нашому організму і активувати метаболізм. Я ніколи не снідала раніше, навіть коли вчилася в школі, їжа в мене просто не лізла. Так було і зараз, перший тиждень, але зате через деякий час, я вже взагалі не могла зрозуміти як я обходилася без сніданку", - зазначила зірка.

Фото: Ассоль (instagram.com/assolmusic)

Нагадаємо, Ассоль похвалилася витонченою фігурою в купальнику під час медового місяця.