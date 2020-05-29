Підтягне овал обличчя і розгладить зморшки: домашній рецепт потужної маски

Рисове борошно — першокласний помічник для збереження і продовження молодості шкіри, яким з успіхом користуються жінки Китаю і Японії ще з часів древніх династій. Рис живить шкірні покриви і глибоко зволожує їх. У його складі знаходяться вітаміни і антиоксиданти, що дозволяють відстрочити старіння шкіри. Б'юті-блогер Марина на своїй Instagram-сторінці "Домашній косметолог" поділилася рецептом потужної маски, яка допоможе підтягнути овал обличчя і розгладити зморшки.



Також знадобиться косметична глина - унікальна для здоров'я шкіри природна речовина. Її використання відновлює роботу клітин, збагачує їх необхідною кількістю мікроелементів - кремнієм, кальцієм, магнієм, натрієм, калієм, цинком та ін. Основна властивість глини - здатність адсорбувати продукти обміну клітин шкіри, поліпшити функцію сальних залоз, очистити, оздоровити епідерміс.



Використання обох компонентів рис + глина в одній доглядовій процедурі сильно збільшить кількість корисних властивостей і збільшить напрямки на поліпшення епідермісу і збереження здоров'я шкіри.

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ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

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1 ч. л. рисового борошна.

1 ч. л. глини (улюбленої).

1 ч. л. оливкової олії.

1 ч. л. меду (у разі алергії не додавати).⠀

Молоко.

Ілюстративне фото (pexels.com)

З'єднати рисову муку, глину, мед і масло. Молоко додавати поступово, постійно помішуючи до утворення кремоподібної маси, зручної в нанесенні.



Маску нанести на все обличчя, (відступаючи область навколо очей), шию, витримати 20 хвилин, змити теплою водою, для закріплення результату, на шкіру нанести улюблений уходовый крем.



Застосування: 2 рази в тиждень.

Курс: 10-15 процедур.



Маска дає гарні результати вже з першого застосування і в подальшому допоможе оздоровити, омолодити, освіжити епідерміс, запобігти, уповільнити процес руйнування клітин шкіри.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість.

Нагадаємо, співачка Настя Каменських поділилася домашніми рецептами догляду за обличчям, волоссям і тілом.