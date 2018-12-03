Як підготуватися до Нового року за місяць: красиве обличчя і тіло

Ілюстративне фото (pinterest.com/Jennifer Tougas)

Не варто відкладати все на останній момент

Підготовка до святкування Нового року — це не тільки купівля подарунків та вибір місця, компанії і вбрання для свята, але і догляд за собою — повноцінні реанімаційні та косметичні заходи для шкіри, тіла і волосся. Місяць - цілком достатній термін, щоб встигнути привести в порядок обличчя, волосся і фігуру, пише Lady.mail.ru

Зверни увагу на наступні поради та процедури.

Догляд за обличчям

Якщо ти давно думала про уколи ботокса або диспорту для того, щоб позбутися від зморшок, то зараз саме час це зробити. До кінця місяця всі набряки і синяки точно спадуть, і ніхто ні про що не здогадається. До того ж протягом пари тижнів після уколів лікарі не рекомендують вживати алкоголь, а ніхто ж не хоче на новорічному корпоративі нудьгувати біля бару зі склянкою соку? До речі, інші протипоказання включають відмову від лазні і сауни і фізичних навантажень (не переживай, всього на кілька днів).

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За чотири тижні до Нового року можна задуматися про глибокого чищення особи. Пілінг допоможе прибрати невеликі зморшки і вирівняти шкіру. За місяць до свята ти можеш зробити будь-який вид пілінгу (навіть екзотичний), включаючи хімічний — у твоєї шкіри буде достатньо часу на відновлення.

Процедуру можна провести і в домашніх умовах. Для цього купи маску з фруктовими кислотами або зроби цілющий склад сама. Для неї змішай в рівних пропорціях лимонний сік, цукор, пюре з кислих фруктів або ягід (яблука, цитрусові, журавлина, брусниця) і натуральний йогурт. Ретельно очистити шкіру за допомогою засобу для вмивання, нанеси приготовлену маску на 20 хвилин, а потім змити водою. Після процедури не забудь нанести на обличчя зволожуючий крем.

Турбота про волосся

Зараз варто провести салонні процедури, які вимагають деякого часу на відновлення. Це може бути плазмоліфтінг, який бореться з лущенням і випаданням волосся (читай, до речі, як ми тестували цю послугу). Або спробуй більш щадні процедури. Наприклад, екранування волосся. Процедура поліпшить стан локонів і додасть їм блиск, а також створить на твоїх волосках захисну плівку від усіх негативних факторів навколишнього середовища.

Для тих, у кого неслухняні, неслухняне волосся, а кінчики постійно січеться, пропонують спробувати салонні процедури з застосуванням кератину. Маски з кератином можна зробити і в домашніх умовах. Досить тільки купити саме засіб — воно продається в салонах краси і аптеках у формі спрею або суспензії на основі олії. Візьми 2 яєчних жовтки, 50 мл теплої води, 1 чайну ложку кератину. Нанести цю суміш на волосся, потримай кілька хвилин і змий водою. Ну або купи магазинну маску або шампунь з потрібним складом і не витрачай час.

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Догляд за руками

Сухі руки тобі на свята явно не потрібні. За місяць ти якраз зможеш виправити ситуацію, якщо почнеш використовувати відновлювальні креми. Можна їх використовувати після кожного миття, а на ніч ще й одягати тканинні рукавички. Звучить, звичайно, як прокляття, але саме такий спосіб значно поліпшить шкіру.

А для здоров'я нігтів придбай прозоре засіб для зміцнення. Почни наносити його вже зараз, і через пару тижнів ти напевно помітиш, що нігті стануть менше шаруватися. Як раз в цей період і можна буде нанести кольоровий лак або зробити актуальний нейл-арт, щоб хвалитися їм перед друзями та колегами.

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Робота над тілом

Звичайно, потрібно любити себе такою, яка ти є. Але якщо цілишся потрапити в нову сукню, то місяці цілком вистачить на неспішну підготовку: ходи більше пішки і менше користуйся ліфтом або сдуй пил з абонемента у фітнес-клуб. Для догляду за шкірою тіла використовуй зволожуючі лосьйони або молочко з м'ятою, ромашкою, трояндою, шавлією або алое. Вони приберуть сухість і невеликі подразнення на шкірі, зроблять її більш сяючою — саме те для відкритого наряду.

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А ще зараз саме час налагодити режим сну і харчування. Введи в раціон більше фруктів, овочів, бобових і продуктів з цільних злаків, доповни раціон вітамінами А і Е, а також жирними кислотами Омега-3 — вони поліпшать стан твого волосся, шкіри та нігтів.

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Відео: (video.rbc.ua)