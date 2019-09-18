Потрібне підкреслити: топ-3 секретні прийоми Кім Кардашьян, щоб виглядати більш сексуально

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

У зірки є чому повчитися!

Кім Кардашьян – особистість досить суперечлива. Володарка найвидатніших форм на планеті і любителька епатажних виходів (і витівок), в одних вона викликає бажання сліпо наслідувати її приклад, а в інших – подив. Але в чому зірці точно не відмовиш, так це в умінні виглядати сексуально, віртуозно приховувати недоліки і підкреслювати принади. Вивчаємо секретні прийоми Кім.

Форми в норму

Пропорції Кім регулює за допомогою білизни (фото: instagram.com/kimkardashian)

Фігура Кім Кардашьян далека від ідеалу. Дівчина не може похвалитися ні високим зростом, ні досконалими пропорціями, ні стрункістю. Але хто це помічає за пишними грудьми, тонкою талією і знаменитими сідницями, що стали справжньою "фішкою" Кім? Виглядати чудово навіть при недосконалих даних – справжній дар, яким Кім із задоволенням готова ділитися з 148-мільйонною армією фанатів. Одним із секретів її спокусливого жіночого силуету, безумовно, завжди була стягуюча білизна. Її, до речі, носять багато навіть дуже стрункі зірки. Тепер Кім випускає боді під власним брендом SKIMS. Бо робити гроші на всьому – ще один дар бізнес-вумен.

Вічне сяйво

Ідеальна шкіра – ще одна відмітна риса Кім (фото: instagram.com/kimkardashian)

Що може бути більш сексуальним, ніж гладка, сяюча шкіра з золотистим відливом? Заради такого відтінку, свіжого і вабливого, дівчата готові відраховувати потрібні годинни на пляжі, відвідувати солярій або ж ретельно фільтрувати фото в різноманітних додатках. Кім пішла іншим шляхом – 38-річна зірка обожнює тональні засоби для шкіри всього тіла. Звичайно ж, вона і тут зуміла заробити. Кім випустила цілу серію продуктів з тональним ефектом для своєї марки KKW Beauty, ефект від якої тепер регулярно демонструє на своїй сторінці. Крем згладжує всі недоліки шкіри, на очах перетворюючи її в ідеальну. Може, щодня такий ритуал проробляти і не варто. Але якщо вам належить відвідати важливий захід, це те, що треба!

Ми чекаємо змін

Змінювати зачіску Кім обожнює (фото: instagram.com/kimkardashian)

Навіть самий ефектний і вдало підібраний образ приїдається, і Кім це знає. Тому у неї завжди напоготові улюблені візажисти, готові зробити макіяж під будь-яке вбрання. А щоб приміряти новий колір і довжину волосся, вона віддає перевагу не походу до стилісту, а використанню перук. Такий ефектний і простий спосіб тільки за останній час перетворив Кім із брюнетки в блондинку, потім – в жінку-вамп з чорним каре, а потім – у довгокосу фею з пшеничного відтінку локонами. Награвшись з образами, вона повертається до свого стилю. І волосся в ідеальному порядку, і пристрасть до змін задоволена!