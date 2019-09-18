Подчеркнуть нужное: топ-3 секретных приема Ким Кардашьян, чтобы выглядеть более сексуально

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

У звезды есть чему поучиться!

Ким Кардашьян – личность весьма противоречивая. Обладательница самых выдающихся форм на планете и любительница эпатажных выходов (и выходок), у одних она вызывает желание слепо следовать ее примеру, а у других – недоумение. Но в чем звезде точно не откажешь, так это в умении выглядеть сексуально, виртуозно скрывать недостатки и подчеркивать достоинства. Изучаем секретные приемы Ким.

Формы в норму

Пропорции Ким регулирует с помощью белья (фото: instagram.com/kimkardashian)

Фигура Ким Кардашьян далека от идеала. Девушка не может похвастаться ни высоким ростом, ни совершенными пропорциями, ни стройностью. Но кто это замечает за пышной грудью, тонкой талией и знаменитыми ягодицами, ставшими настоящей "фишкой" Ким? Выглядеть совершенно даже при несовершенных данных – настоящий дар, которым Ким с удовольствием готова делиться с 148-миллинной армией фанатов. Одним из секретов ее соблазнительного женственного силуэта, безусловно, всегда было утягивающее белье. Его, к слову, носят многие даже весьма стройные звезды. Теперь Ким выпускает формирующие нужны параметры боди под собственным брендом SKIMS. Потому что делать деньги на всем – еще один дар бизнес-вумен.

Вечное сияние

Идеальная кожа – еще одна отличительная черта Ким (фото: instagram.com/kimkardashian)

Что может быть более сексуальным, чем гладкая сияющая кожа с золотистым отливом? Ради такого оттенка – свежего и манящего – девушки готовы отсчитывать нужные часы на пляже, посещать солярий или же тщательно фильтровать фото в разнообразных приложениях. Ким же пошла другим путем – 38-летняя звезда обожает тональные средства для кожи всего тела. Конечно же, она и здесь сумела заработать. Ким выпустила целую серию уходовых средств с тональным эффектом для своей марки KKW Beauty, эффект от которой теперь регулярно демонстрирует на своей странице. Крем сглаживает все недостатки кожи, на глазах превращая ее в идеальную. Может, ежедневно такой ритуал проделывать и не стоит. Но если вам предстоит важное мероприятие, это то что нужно!

Мы ждем перемен

Менять прическу Ким обожает (фото: instagram.com/kimkardashian)

Даже самый эффектный и удачно подобранный образ приедается, и Ким это знает. Поэтому у нее всегда наготове любимые визажисты, готовые сделать макияж под любой наряд. А чтобы примерить новый цвет и длину волос, она предпочитает не поход к стилисту, а использование париков. Такой эффектный и простой способ только за последнее время превратил Ким из брюнетки в блондинку, затем – в женщину-вамп с черным каре, а потом – в длинноволосую фею с пшеничного оттенка локонами. Наигравшись с образами, она возвращается к своему стилю. И волосы в идеальном порядке, и страсть к переменам удовлетворена!