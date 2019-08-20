Ще красивіша! Кім Кардашьян здивувала несподіваною зміною зачіски

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка знову змінила зачіску

Кім Кардашьян обожнює зміни в образі, і зачісок це стосується в першу чергу. Звичні всім темно-каштанові локони вона змінювала платиновыми, пробувала різну довжину, накладні пасма і відтінки. А нещодавно зірка зробила подовжене каре. Таку стрижку високо оцінили як фолловери, так і модні критики різних порталів.

Втім, зірку не може надовго задовольнити один стиль. Тому на виручку приходять перуки. Днями Кім постала в новому образі – довге волосся м'якого шоколадного відтінку з модним знову плавним переходом. Ідеальне доповнення до нього – макіяж в коричневих тонах. А ще – улюблені окуляри зірки від Carolina Lemke. Вийшло просто неймовірно стильно!

Кім з новою зачіскою (фото: instagram.com/kimkardashian)

Правда, вже через кілька годин вона показала нову рекламну кампанію KKW Fragrance. В ній Кім знялася з довгим кучерявим чорним волоссям. Доповнили образ біле боді з високими вирізами на стегнах і одним рукавом. Кім сидить верхи на величезному флаконі нового парфуму у формі губ і виглядає, як завжди, неймовірно сексуально і привабливо.

Кім, здається, знайшла свій ідеальний відтінок (фото: instagram.com/maryphillips)

«Ознайомтеся з моїми історіями, прямо зараз я збираюся відкрити прес-бокси @kkwfragrance! Три різних аромати, які пахнуть так смачно! Red Lips – це розкішний білий квітковий, Pink Lips – сонячний кокос з квітковим мотивом, а Nude Lips – ванільно-бурштиновий мускус. Кожен запах такий соковитий, що у мене немає інших слів», – написала Кім під фото.

Нагадаємо, для цієї рекламної кампанії Кім знялася разом з молодшою сестрою – найбагатшою з сестер, Кайлі Дженнер. Днями Кім розкрила свій улюблений аромат, а також згадала фаворита 22-річної красуні Дженнер. «Фаворит Кайлі – це нюдовая пляшка, я думаю, що моя рожева! Вона «приміряла» мої парфуми вічно, тому цей колаж – особливий, бо я знаю, як сильно вона любить цей процес. Знайти її ідеальний аромат було неможливо, тому ми звузили його до трьох найулюбленіших! Kkwfragrance.com 23 серпня», – додала зірка, запросивши всіх до покупок в кінці серпня.