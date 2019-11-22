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Як схуднути уві сні: дієтолог вказала на важливі нюанси

Lite » Краса 22.11.2019 - 15:22
Як схуднути уві сні: дієтолог вказала на важливі нюанси
Ілюстративне фото (pexels.com)

Основну роль тут відіграє гормон соматотропін

Гормони керують нашим тілом, і ми вчимося жити з ними в злагоді. А чи знаєте ви, що є гормон, який "спалює" наші жирові запаси ночами? Соматотропін нарощує м'язову масу. А всім відомо, чим більше м'язів, тим більше калорій витратить ваш організм для життєдіяльності. Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розкрила формулу плоского живота, на своїй сторінці в Instagram розповіла, за рахунок чого можна худнути під час сну.

Експерт також вказала на важливі нюанси в цьому процесі.

Завдяки гормону соматропину розщеплення жиру відбувається в основних проблемних зонах - на животі і талії.

Гіпофіз синтезує цей гормон з 22.00 до 2.00 ночі. Саме вночі цей гормон працює на жироспалювання і виведення жирів з організму.

Як схуднути уві сні: дієтолог вказала на важливі нюанси
Ілюстративне фото (pexels.com)

Якщо процес вироблення гормону правильний, то у вас прискорюється процес регенерації клітин, сповільнюється процес старіння, зміцнюється імунітет. Організм буквально омолоджується на клітинному рівні.

Вироблення гормону -жироспалювателя нерідко блокується. Причинами може служити велика зайва вага, пізніше засипання, вечеренее переїдання, звичка лягати спати з їжею в шлунку.

Як схуднути уві сні: дієтолог вказала на важливі нюансиІлюстративне фото (pexels.com)

Як запустити головний жироспалювальний гормон соматотропін, гормон росту, краси і молодості?

Для цього необхідно дотримуватися кількох важливих правил:

  • Настройте свій режим дня. Лягайте спати не пізніше 23.00. Тривалість сну не повинна бути менше 6-7 годин.
  • Уникайте пізніх вечерь - останній прийом їжі робіть за 3 години до сну.
  • Ніколи не лягайте спати з їжею в шлунку. І виключіть високовуглеводні продукти ввечері, які провокують викид інсуліну. Головного жировиробляючого гормону, який блокує вироблення соматотропіну.

Раніше дієтолог Олена Кален розповіла, як вживати горіхи, щоб отримати максимум користі.

Беремо на замітку: "дієтичні" продукти, які заважають худнути Як схуднути до Нового року на 7-10 кг: чіткий план від дієтолога
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