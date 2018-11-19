Чому ви не худнете: топ-5 помилок у харчуванні

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Відмова від солодощів і фастфуду не гарантує вам швидкого схуднення

Виключили з раціону солодощі, фастфуд і газовану воду, але швидкого схуднення все немає? Насправді правильне харчування зберігає в собі безліч підводних каменів. Вони-то і не дають нам позбавитися від ненависних кілограмів. Експерти розповіли про те, які помилки в харчуванні заважають вам досягти фігури своєї мрії, пише Healthy style.

1. Ви не стежите за розміром порцій

Багато хто вважає, що якщо продукт корисний, то можна їсти його в необмеженій кількості. Це велика помилка. Навіть корисні продукти начебто круп, цільнозернових макаронів або солодких фруктів, які споживаються без обмежень, цілком можуть звести нанівець всі ваші старання.

Як виправити:

Купіть кухонні ваги і зважуйте всі продукти, які споживаєте.

Скачайте програму для підрахунку калорій або ведіть щоденник, щоб не перевищувати свою денну норму.

Пам'ятайте, що на упаковках та в таблицях вказується калорійність на 100 грамів необробленого продукту, а вага сухого / сирого і готового продуктів може сильно відрізнятися. Тому або зважуйте продукти до приготування, або шукайте в таблиці калорійності готові продукти.

2. Ви не враховуєте калорійність соусу

Багато тих, що худнуть, припускають, що невелика кількість соусу не особливо збільшує калорійність страви. Насправді покупні соуси, як правило, дуже калорійні і жирні: у них міститься близько 30 грамів жирів і більше 300 кілокалорій на 100 грамів. Додаючи в блюдо 30 грамів соусу, ви споживаєте 90 кілокалорій, велика частина яких представлена насиченими жирами.

Як виправити:

Замініть покупні соуси на натуральні спеції. Так ви знизите калорійність своїх страв не на шкоду їх смаку.

Якщо не можете відмовитися від соусів, замість кетчупу купіть натуральну томатну пасту, а майонез замініть на соус з білого йогурту і гірчиці.

3. Ви віддаєте перевагу знежиреним продуктам

Знежирені молочні і кисломолочні продукти не тільки не допомагають схуднути, але і змушують споживати більше калорій. Недавні дослідження показали, що знак "0% жирності" на упаковці змушує споживачів з'їдати більше продукту і отримувати в середньому на 84 кілокалорії більше, ніж при споживанні продуктів з нормальним вмістом жирів.

Крім того, знежирені продукти не дають відчуття ситості, а їх вітаміни і мікроелементи засвоюються набагато гірше. В результаті ви не отримуєте користі і через короткий час знову хочете їсти.

Як виправити:

Купуйте молочні продукти з середньою жирністю.

Рахуйте не тільки калорії, але і кількість білків, жирів і вуглеводів.

Уважно читайте етикетки: деякі знежирені продукти для поліпшення смаку додають цукор, що може збільшити їх калорійність.

4. Ви віддаєте перевагу смаженим стравам

Рослинне масло, що ввикористовується в процесі смаження, сильно підвищує калорійність страви.

Як виправити:

Використовуйте інші способи приготування: запікайте продукти в духовці, готуйте на пару. Купіть сковорідку з антипригарним покриттям, яке дозволяє смажити без додавання олії.

Якщо використовуєте масло при смаженні, не наливайте його в сковороду з пляшки, а змащуйте поверхню пензлем.

5. Ви їсте занадто багато корисних солодощів

Часто радять замінити цукерки і печиво на більш корисні перекуси: горіхи і сухофрукти. Так, у них набагато більше корисних речовин, але і калорій чимало. Наприклад, невелика жменя волоських горіхів вагою 30 грамів містить 196 кілокалорій, а така ж кількість фініків — 80 кілокалорій.

Як виправити:

Приберіть тарілку з сухофруктами і горішками з видного місця.

Перш ніж перекусити корисними снеків, відміряйте порцію, зважте її і порахуйте калорії.

Переходьте на здорове харчування і не дозволяйте помилкам та ілюзіям звести нанівець всі ваші старання.

Нагадаємо, була названа найбільш ефективна дієта для схуднення. Кетодієта та інші режими харчування з невеликою часткою вуглеводів не стають менш корисними з плином часу і змушують тіло спалювати більше, а не менше калорій.

Раніше вчені повідомили про новий спосіб, який допоможе позбутися від зайвих кілограмів без дієт і виснажливих тренувань у залі. Суть цього методу полягає в тому, що людина повинна встановити чіткий режим дня, який дозволить організму самостійно спалювати значну частину зайвих калорій щодня вечорами.

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Відео: РБК-Україна