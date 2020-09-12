Харчування проти целюліту: топ-7 дієвих порад

Це страшне для жінок слово — целюліт! Найкраще боротися з цією проблемою комплексно - спорт, масаж, косметичні засоби і правильне харчування. Сертифікований коуч, експерт в психології зниження ваги Олена Кален розповіла про методи профілактики "апельсинової кірки" з допомогою харчування.

Вона виділила два основних правила:

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1. Вживати продукти, які вибирає організм, і тільки при відчутті голоду, еквівалентно денним витратам енергії. Тоді зайва їжа не відкладається і не утворює жирових відкладень і целюліту.

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2. Для того, щоб мати красиву рівну шкіру, рекомендується харчуватися, дотримуючись балансу білків, жирів і вуглеводів. Наш організм сам знає, яке харчування йому необхідно в даний момент часу. Прислухаючись до свого тіла, ми підбираємо раціон індивідуально для себе.

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Топ-7 порад, дотримуючись яких, ви зможете зменшити прояв або зовсім розпрощаєтеся з целюлітом:

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1. Рідше вживати в їжу дуже жирні продукти, як наприклад копченості, жирне м'ясо. Частіше готувати варені і запечені страви, страви на пару.

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2. Зменшити кількість споживаної солі. Це дозволить уникнути затримки рідини в організмі і міжклітинному просторі, що поліпшить обмін речовин.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

3. Обдумано підходити до вибору солодкого і мучного. Наприклад, замінити молочний шоколад гірким, білий хліб — на хліб грубого помелу або бородинський.

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4. Віддати перевагу зеленому чаю з натуральними травами. Трав'яний чай допомагає прискорити обмін речовин, покращує стан шкіри і організму в цілому.

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5. Виключити алкоголь або приймати його в мінімальних кількостях. Алкоголь знижує швидкість обміну речовин, затримує воду в організмі, сприяє утворенню шлаків і токсинів, накопичення жиру.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

6. Пити більше води. Вода очищає організм, покращує обмін речовин, виводить токсини і шлаки, що сприяє профілактиці целюліту і покращує стан шкіри.

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7. Включити в раціон більше зелені, овочів, каш, фруктів з низьким вмістом цукру.

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