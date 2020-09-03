Помилки у догляді: 12 речей, які не можна робити з обличчям
Четвер 03 вересня 2020 08:38
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Ілюстративне фото (pexels.com)
Б'юті-блогер попередила про часті помилки, які можуть зашкодити вашій шкірі
Часто жінки допускають помилки у догляді за обличчям, а потім бідкаються – чого шкіра така суха (нерівна, з висипом, зморшками і плямами і іншими проблемами). Б'юті-блогер Наталія перерахувала речі, які ні в якому разі не варто робити, щоб не нашкодити собі і своїй красі.
Давай перевіримо, які з пунктів ти порушуєш і шкодиш своєму личку.
НІКОЛИ:
- не лягай спати з косметикою! ну це золоте правило знають всі
- не роби скраб, якщо є активні висипання! Інакше ти просто травмуєш шкіру і посилиш висипання, вони розповзаються по всьому обличчю
- не маж обличчя 1000 і 1 засобом! Не потрібно використовувати багато засобів одночасно, сенсу від цього ніякого не буде, твій догляд повинен складатися з декількох етапів
Ілюстративне фото (pexels.com)
- не використовуй рушник для обличчя та тіла разом! Раджу витирати обличчя одноразовими серветками, вже через тиждень побачиш ефект
- не міняй наволочки раз в 2 тижні! міняти наволочки потрібно як можна частіше, там накопичується багато бруду від волосся і обличчя, шкіра виділяє сало
- не використовуй засоби в складі зі спиртом! якщо у тебе дуже сухе обличчя, багато в боротьбі за красою використовують багато засобів, не звертаючи увагу на склади
- не нанось тональний засіб товстим шаром, щоб приховати всі прищі! Чим товще шар, тим менше видно прищі, думаєш ти? А ось і ні! Тональна основа повинна бути тонкою вуаллю на обличчі, а для прищів і почервонінь є коректори, від зеленого до бежевого
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- не чіпай своє обличчя брудними руками! тут навіть говорити нема чого, просто не чіпай!
Ілюстративне фото (pexels.com)
- не дави будь-які висипання на обличчі! ніколи не дави, як би сильно не хотілося
- не нехтуй пілінгами! шкіра потребує очищення епідермісу, його потрібно оновлювати
- вмиватися милом! не раджу робити це, принаймні часто, можна сильно висушити шкіру(багато хто вмивається борним або дігтярним милом, вони сильно сушать)
- користуватися тим самим доглядом, що і мама/подруга і Маша з сусіднього двору! Немає універсальних засобів, якщо твоїй подрузі підходить один догляд, немає ніякої гарантії, що він так само добре підійде тобі! Шкіра у всіх різна, навіть якщо на вигляд здається однаковою
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