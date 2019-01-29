"Пелена ліні і маркетингу": дружина Ступки пояснила, чому побоюється розрекламованих вітамінів

Не всі добавки краси і здоров'я однаково корисні, вважає український топ-блогер по схудненню Поліна Логунова

Полина Логунова, известный украинский блогер, эксперт по правильному питанию и здоровому похудению, жена актера Дмитрия Ступки рассказала, что почему с большой осторожностью относится к синтетическим витаминам.

"Если ваша пища однообразна и не является цельным и сбалансированным примером, вашему телу рано или поздно понадобится что-то из вне. К витаминам (перепробовав ряд популярных в том числе) я отношусь осторожно и выбираю только однокомпонентные, веганские, растительные", - написала она на своей странице в Instagram.

Фото: Полина советует пересмотреть свой зимний рацион (instagram.com/polinalogunova)

Что же касается привычного способа принимать синтетические витамины известных торговых марок и консервированные овощи, которые, якобы восполняют недостаток полезных веществ в зимний период, то Полина считает это заблуждением.

"На ваших глазах пелена лени и маркетинга, построенного на вашей лени. Зимой лучше есть замороженные овощи и они куда лучше консервированных", - утверждает эксперт по питанию.

Фото: Пищевые привычки наших родителей не имеют на чего общего с правильным питанием, считает Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Полина предостерегла, что некоторые компоненты, которые содержатся в привычной нам пище могут стать коварной причиной опасных заболеваний.

"Акриламид, искусственные подсластители, нитрозамины, нитриты, Alar, гетероциклические амины и афлатоксин — в ходе экспериментальных исследований была выявлена взаимосвязь между всеми этими веществами и возникновением рака. Очень многим из нас, похоже, нужен козёл отпущения. Мы не хотим слышать, что наша любимая еда вредна, потому что люди любят слышать хорошие новости о своих плохих привычках", - подытожила Полина Логунова.

Поэтому она порекомендовала, чтобы не прибегать к сомнительным БАДам стоит пересмотреть свой рацион и распорядок дня, все эти вечерние бокалы вина и суши с пиццами, безобидными конфетками и тосты с маслом; сдать анализы и узнать все о себе изнутри; а еще, ложиться вовремя спать.

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Напомним, диетолог назвала коварные привычки, которые мешают сбросить вес.

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