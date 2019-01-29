"Пелена ліні і маркетингу": дружина Ступки пояснила, чому побоюється розрекламованих вітамінів

Фото: Поліна Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Не всі добавки краси і здоров'я однаково корисні, вважає український топ-блогер по схудненню Поліна Логунова

Поліна Логунова, відомий український блогер, експерт по правильному харчуванню та здоровому схудненню, дружина актора Дмитра Ступки розповіла, чому з великою обережністю відноситься до синтетичних вітамінів.

"Якщо ваша їжа одноманітна і не є цілісним і збалансованим прикладом, вашому тілу рано чи пізно знадобиться щось додадково. До вітамінів (перепробувавши ряд популярних в тому числі) я ставлюся обережно і вибираю тільки однокомпонентні, веганські, рослинні", - написала вона на своїй сторінці в Instagram.

Фото: Поліна радить переглянути свій зимовий раціон (instagram.com/polinalogunova)

Що ж стосується звичного способу приймати синтетичні вітаміни відомих торгових марок і консервовані овочі, які, нібито заповнюють недолік корисних речовин в зимовий період, то Поліна вважає це помилкою.

"На ваших очах пелена ліні і маркетингу, побудованого на вашої ліні. Взимку краще їсти заморожені овочі і вони куди краще консервованих", - стверджує експерт по харчуванню.

Фото: Харчові звички наших батьків не мають чого спільного з правильним харчуванням, вважає Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Поліна застерегла, що деякі компоненти, які містяться в звичній нам їжі можуть стати підступної причиною небезпечних захворювань.

"Акриламід, штучні підсолоджувачі, нітрозаміни, нітрити, Alar, гетероциклічні аміни і афлатоксин — в ході експериментальних досліджень було виявлено взаємозв'язок між усіма цими речовинами і виникненням раку. Дуже багатьом з нас, схоже, потрібен цап-відбувайло. Ми не хочемо чути, що наша улюблена їжа шкідлива, тому що люди люблять чути гарні новини про свої поганы звички", - підсумувала Поліна Логунова.

Тому вона порекомендувала, щоб не вдаватися до сумнівних БАДів варто переглянути свій раціон і розпорядок дня, всі ці вечірні келихи вина і суші з піцами, "нешкідливими" цукерками і тости з маслом; здати аналізи і дізнатися все про себе зсередини; а ще, лягати вчасно спати.

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