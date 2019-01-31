Як залишатися у формі: особливості тренувань після 40 років

Щоб не отримати в'яле тіло, м'язи обов'язково потрібно навантажувати

В любом возрасте нам хочется быть красивыми и подтянутыми - однако после 40 лет сделать это становится все сложнее. Однако вполне возможно, если знать, как и сколько нужно правильно тренироваться. Об особенностях занятий фитнесом в более зрелом возрасте рассказала эксперт по похудению, здоровому питанию и спорту Катя Медушкина на своей странице в Instagram.

"В любом возрасте если мышцами мы не пользуемся, то потихоньку начинаем их терять. С возрастом этот процесс ускоряется, и чтобы раньше времени не получить обвислый живот, попу и руки, мышцы надо нагружать", - отметила она.

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Какими должны быть тренировки после 40 лет:

Фото: (instagram.com/katya_medushkina)

Силовые тренировки 40+

Силовые тренировки после 40 улучшают минеральную плотность костной ткани и помогут держать мышцы в постоянном тонусе.

Силовые тренировки должны быть минимум 2 раза в неделю. Проработка всех групп мышц на одном занятии - предпочтительна.

Если вы новичок - пока не укрепите мышцы спины, избегайте осевой нагрузки на позвоночник (становая тяга, тяга в наклоне, приседания с тяжелым весом), старайтесь делать упражнения в положении сидя или лежа. Например, вместо приседаний с тяжелым весом, можно делать жим ногами.

Кардиотренировки 40 +

Полезны для сердечно-сосудистой системы и бесполезны для мышц. Кардиотренировки предпочтительней как часть силовой, а не как самостоятельная тренировка.

Начните с 5 минут после силовой, постепенно увеличивая время до 10-15 минут. Главное, умеренность - будьте аккуратны с бегом, интенсивными прыжковыми тренировками, степ-аэробикой.

Фото: (pixabay.com)

Растяжка 40+

Помогает развить гибкость, улучшается осанка, циркуляция лимфы и крови. Польза стретчинга для женщин заключается в тонизации мышц и замедлении процессов старения.

Ни одна тренировка не должна проходить без разминки, с помощью которой вы разогреете мышцы и это позволит избежать травм. Каждую тренировку обязательно завершайте растяжкой - в возрасте 40+ эластичность и гибкость суставов предотвратит многие проблемы со здоровьем и поможет восстановиться после тренировки. Можно заниматься стретчингом в отдельный день, но только на разогретое тело.

Фото: (pixabay.com)

Медушкина также опубликовала видеоурок, в котором продемонстрировала, какие упражнения лучше выполнять и как.

Напомним, эксперт развенчала основные мифы о похудении тех, кому за 40.

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