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Як залишатися у формі: особливості тренувань після 40 років

Lite » Краса і здоров'я 31.01.2019 - 12:06
Як залишатися у формі: особливості тренувань після 40 років
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Щоб не отримати в'яле тіло, м'язи обов'язково потрібно навантажувати

В будь-якому віці нам хочеться бути гарними й підтягнутими - однак після 40 років зробити це стає все складніше. Однак цілком можливо, якщо знати, як і скільки треба правильно тренуватися. Про особливості занять фітнесом в більш зрілому віці розповіла експерт по схудненню, здоровому харчуванню та спорту Катя Медушкіна на своїй сторінці в Instagram.

"В будь-якому віці, якщо м'язами ми не користуємося, то потихеньку починаємо їх втрачати. З віком цей процес прискорюється, і щоб завчасно не отримати обвислий живіт, попу і руки, м'язи треба навантажувати", - зазначила вона.

Якими повинні бути тренування після 40 років:

Як залишатися у формі: особливості тренувань після 40 років

Фото: (instagram.com/katya_medushkina)

Силові тренування 40+

Силові тренування після 40 покращують мінеральну щільність кісткової тканини і допоможуть тримати м'язи у постійному тонусі.

Силові тренування повинні бути мінімум 2 рази в тиждень. Опрацювання всіх груп м'язів на одному занятті - краще.

Якщо ви новачок - поки не зміцните м'яза спини, уникайте осьового навантаження на хребет (станова тяга, тяга в нахилі, присідання з важким вагою), намагайтеся робити вправи в положенні сидячи або лежачи. Наприклад, замість присідань з важкою вагою, можна робити жим ногами.

Кардіотренування 40 +

Корисні для серцево-судинної системи і марні для м'язів. Кардіотренування краще як частина силових, а не як самостійне тренування.

Почніть з 5 хвилин після силового, поступово збільшуючи час до 10-15 хвилин. Головне, помірність - будьте обережні з бігом, інтенсивними стрибковими тренуваннями, степ-аеробікою.

Як залишатися у формі: особливості тренувань після 40 років

Фото: (pixabay.com)

Розтяжка 40+

Допомагає розвинути гнучкість, поліпшується постава, циркуляція лімфи і крові. Користь стретчингу для жінок полягає в тонізації м'язів і уповільнення процесів старіння.

Ні одне тренування не повинно проходити без розминки, за допомогою якої ви розігрієте м'язи і це дозволить уникнути травм. Кожне тренування обов'язково завершуйте розтяжкою - у віці 40+ еластичність і гнучкість суглобів може запобігти багатьом проблемам зі здоров'ям і допоможе відновитися після тренування. Можна займатися стретчингом в окремий день, але тільки на розігріте тіло.

Як залишатися у формі: особливості тренувань після 40 років

Фото: (pixabay.com)

Медушкина також опублікувала відеоурок, в якому продемонструвала, які вправи краще виконувати і як.

Нагадаємо, експерт розвінчала основні міфи про схуднення тих, кому за 40.

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