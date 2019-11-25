Зброя проти зморшок: експерт поділилася цінними порадами по догляду за шкірою

Надовго зберегти молодість шкіри, квітучий і здоровий вигляд – завдання не з легких, і до нього потрібен комплексний підхід. Про те, як отримати владу над часом розповіла дієтолог Олена Кален, яка раніше поділилася anti-age порадами з харчування для краси шкіри. На сторінці в Instagram опублікувала топ процедур по догляду за шкірою, які допоможуть уповільнити старіння.

Експерт назвала топ-6 ефективних бьюті-ритуалів, які допоможуть відстрочити старіння шкіри.

Щодня очищайте шкіру, причому це означає не тільки демакіяж

Демакіяж — це ще не очищення шкіри, оскільки ви тільки знімаєте макіяж, а не очищаєте сам епідерміс. Між тим, недостатнє очищення — перше, що призводить до закупорки пір, появі чорних крапок, потовщення шару ороговілих клітин.



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Використовуйте миючі засоби для другого етапу очищення після зняття макіяжу за типом шкіри: це можуть бути пінки, гелі, мило для обличчя, креми, двофазні продукти.

Стимулює клітинне оновлення — робіть пілінг

Якщо вчасно не видаляти з поверхні шкіри ороговілий шар клітин, то помітно погіршується колір обличчя, мікрорельєф шкіри, з'являються зморшки.



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Пілінги усувають ці ознаки передчасного старіння, а також покращують вироблення колагену. В домашніх умовах можна використовувати скатки, гоммажі. Після 30-35 років має сенс регулярно проходити курси пілінгів у косметолога.

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Не обмежуйте себе органічним і натуральним відходом

Якою би чудовою дією не володіла огіркова маска або кефірний пілінг, але серйозний догляд нашій шкірі вони забезпечити не можуть.

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Це стосується і органічних косметичних продуктів. Вони хороші тим, що складаються переважно з екологічно чистих компонентів, що підвищують захисні функції шкіри, допомагають знизити втрату трансепідерміальної вологи. Але треба дивитися на речі реально: крем з позначкою "100% натуральний" малоефективний для корекції серйозних вікових змін, зморшок, уповільнення процесів старіння. У цьому випадку необхідно більш серйозне "зброя".

Піклуйтеся про шкіру рук

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Використовуйте різні косметичні засоби: креми для інтенсивного зволоження з високою концентрацією гіалуронової кислоти, масел, вітамінів, екстрактів; anti-age креми для вікової шкіри.

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Приділяйте увагу шкірі навколо очей

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Залишати шкіру навколо очей без зволоження, anti-age догляду та захисту — значить прискорити прояв ознак старіння. Продукти догляду, призначені для області навколо очей, містять додаткові компоненти, наприклад, для корекції темних кіл, зменшення почервоніння і припухлості, яких немає в базовому кремі для обличчя. Креми, сироватки, патчі, охолоджуючі гелі — все це забезпечить повноцінний догляд тонкої і ніжної шкіри навколо очей.

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Захищайтеся від сонячних променів

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В помірних дозах сонці необхідно для синтезу в організмі вітаміну D. Надмірний же вплив сонячного випромінювання — одна з причин передчасного старіння: через це шкіра втрачає тонус, стає сухою, з'являються зморшки. Використовуйте сонцезахисні засоби не тільки в спекотний день, але і в похмуру погоду.

Нагадаємо, що б'юті-блогер Ірина Шарк поділилася топ-3 рецептів ефективних масок від розширених пор.