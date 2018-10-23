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Небезпечний симптом: медики розповіли, що ховається за перепадами настрою

Lite » Краса і здоров'я 23.10.2018 - 09:32
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

При різких і частих змінах настрою варто показатися лікарям

Вчені вважають, що різкі зміни настрою можуть бути симптомами ряду небезпечних захворювань. Про це пише 7 Med News.

Більшість людей схильні до перепадів настрою, але якщо такі перепади трапляються часто і відбуваються дуже різко, то це сигнал того, що потрібно звернутися за кваліфікованою допомогою.

В одному з досліджень вчені змогли знайти взаємозв'язок між різкими перепадами настрою, емоційними сплесками, раптовими спалахами гніву, радості або смутку і пухлиною головного мозку. Новоутворення найчастіше не проявляє себе погіршенням здоров'я, але навіть невелика пухлина може тиснути на ті ділянки мозку, які відповідають за емоції.

Також різкі і часті перепади емоційного стану можуть бути пов'язані з вагітністю, так як організм починає гормональну перебудову. Однак перепади можуть сигналізувати і про системні гормональні порушення. Фахівці стверджують, що емоційний стан людини безпосередньо пов'язаний з роботою щитовидної залози. Якщо у неї гіперфункція, то у людини відзначається запальність і дратівливість. Якщо робота щитовидки недостатня, то людина може бути пригнічена.

Також учені відзначають, що раптова зміна емоційності і такі ознаки, як дратівливість, примхливість, можуть говорити про порушення функцій мозку. Це можуть бути вікові зміни, пов'язані з підлітковим віком або з похилим, але при наявності провокуючих факторів вони можуть проявлятися і в іншому віці.

Особливу увагу варто приділити проблемам з емоціями у дітей. Вони можуть бути викликані безліччю причин. Малюки можуть вести себе замкнуто або агресивно, що свідчить про синдром гіперактивності, а також про схильність до депресивних станів.

До речі, раніше ми писали про те, що експерт дав рекомендації про те, як самостійно побороти депресію.

А також ми розповідали про те, що дієтолог розповіла, як подолати осінню сонливість.

Відео: РБК-Україна

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