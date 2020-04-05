Я через місяць карантину: Маша Єфросиніна потішила мережу смішним фотоколажем

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча продемонструвала відмінне почуття гумору

Маша Єфросиніна відповідально дотримується карантину і залишається на самоізоляції з чоловіком і дітьми. Навіть ювілей чоловіка Тимура Хромаєва вони відсвяткували в колі сім'ї на лісовій галявині, попиваючи чай. Також ведуча іноді виїжджає з рідними на дачу і бере участь у прямих ефірах інших зірок - приміром, днями вони з Олею Поляковою відверто поговорили на тему "краси". Тема самоізоляції дала Маші можливість проявити своє почуття гумору і вміння посміятися над собою.

Так, ведуча вирішила показати, як вона виглядає після місяця перебування вдома на карантині, і опублікувала кумедний фотоколаж. На ньому Єфросиніна відображена 1 і 31 березня, і якщо на першому фото вона у гарному вбранні, з макіяжем і зачіскою, то на другому - неохайно одягнена і з зайвою вагою.

"Не знаю, хто автор, але він «моя» людина", - прокоментувала Маша.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Мабуть, цей "шедевр" був зроблений кимось із користувачів мережі, однак ведуча не побоялася виставити його на своїй сторінці.

Фолловери оцінили гумор Єфросиніної та засипали її відповідними жартами в коментарях, дякуючи за позитив.

Рубрика називається: «Впізнай себе»

31 березня ще є макіяж! Я про нього забула день на п'ятий

Лайк, якщо Маша супер

зовсім не схожа на Вас,Маша!!! Ві красунечка !!!

Враховуючи, скільки років фотці праворуч, Маша, Ви надихаєте снановиться кращою версією себе

Все одно красуня! на другому фото - зняти кепку і сині тіні змити! І не відрізниш.

Машка ну ти вогонь

Маша як смішно не можу

Як звикнути до бюстика після карантину

Клас! Декольте вогонь 31 Березня! Господи,нехай це швидше за все закінчиться і ми буде насолоджуватися життям

Зрить у корінь

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна відверто висловилася про кризу в шлюбі і зізналася, що одного разу була на межі розлучення зі своїм чоловіком — бізнесменом Тимуром Хромаєвим.