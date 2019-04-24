Названо топ-4 несподіваних проблеми з шкірою, до яких може призвести смартфон

Про те, що синє світло від смартфонів шкідливе для нашої шкіри, ми вже чули. Але виявляється, це не єдина небезпека, яку таїть такий потрібний і улюблений усіма гаджет. Дерматологи виявили ще кілька неявних дій телефону, здатних руйнувати нашу красу. Тільки без паніки: їх легко усунути, приклавши певні зусилля.



Проблема №1: прищі

Не хотілося би драматизувати ситуацію, але за дослідженнями вчених з університету Арізони, на наших смартфонах збирається в 7-10 разів більше бактерій, ніж у громадських туалетах. А якщо врахувати, що вони постійно контактують з нашим обличчям, стає ясно, звідки беруться незрозумілі висипання і забиті пори.



Рішення: По можливості, використовуйте навушники при розмовах по смартфону. А також періодично протирайте телефон антибактеріальними серветками.

Проблема №2: зморшки на шиї

Ви, напевно, і самі здогадуєтеся, що постійний погляд вниз (а саме – в екран телефону) не приносить ніякої користі нашій шиї. І крім того, що це шкодить поставі, під удар потрапляє і шкіра на ній з часом можуть з'явитися горизонтальні складки.

Рішення: Якщо ви не можете скоротити час, який проводите за листуванням в месенджерах або переглядом стрічки Instagram, то хоча б привчіть себе періодично піднімати телефон до рівня очей. Також незайвим буде протягом дня робити вправи для шиї: наприклад, легкі кругові рухи. І візьміть за правило влаштовувати для шкіри шиї раз в тиждень spa-день з пілінгом, зволожуючою маскою і якісним масажем.

Проблема №3: пігментні плями

В результаті одного з численних досліджень, проведених ще в 2013-му році, вчені прийшли до висновку, що вже згадані вище сині промені можуть стати причиною появи пігментних плям так само, як сонячні промені. У той же час, це скоріше припущення. А синє світло випромінюють також і інші побутові прилади, включаючи телевізори і комп'ютери. Так що, можливо, і не варто звинувачувати у всьому смартфон. Але на всяк випадок убезпечити себе все ж можна.

Рішення: Щоб захистити шкіру, додайте у свою б'юті-рутину засоби з антиоксидантами (наприклад, сироватку з вітаміном C). Вони здатні нейтралізувати дію вільних радикалів, джерелом яких є випромінювання.

Проблема №4: алергія

Також у полі зору дерматологів потрапили чохли для телефонів. Хром і нікель, з яких вони часто робляться, можуть викликати алергічну реакцію на шкірі. Якщо ви помічаєте у себе на щоці з однієї сторони (тієї, до якої ви частіше прикладайте телефон) висип, то можливо, справа як раз в чохлі.

Рішення: Кращий вихід – купити пластиковий чохол і наклеїти захисну плівку на екран. А також використовувати противоалергенні мазь по рекомендації лікаря, якщо проблема вже виникла.

Ілюстративні фото в матеріалі: рixabay.com