Названо найбільш корисні продукти для жіночого здоров'я

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Для здоров'я жінки дуже важливі клітковина, антиоксиданти та жирні кислоти

Здоров'я жінки, а також її репродуктивної системи залежить від безлічі факторів, у тому числі і від тих продуктів, що входять в раціон харчування. Про це пише 7 Med News.

В першу чергу, для нормального функціонування жіночого організму потрібна рідина, так як вода необхідна для виробництва гормонів, слизу, який захищає репродуктивні органи та для стабілізації рівня кислотності.

Медики рекомендують пити воду невеликими порціями завжди, коли виникає спрага і використовувати очищену воду, в яку можна додати часточку лимона.

Також потрібні жіночому організму клітковина і жирні кислоти, які містяться в різному насінні та горіхах. Клітковина сприяє очищенню кишечника і захищає від розмноження грибкових бактерій, які викликають молочницю.

Жирні кислоти потрібні для нормалізації гормонального фону, а також необхідні для майбутніх мам, так як вони захищають клітини від ушкоджень і запалень.

Корисні жирні кислоти містяться в оливковій олії, в жирних сортах риби, а також в авокадо. А клітковину можна знайти в будь-яких фруктах і овочах.

Крім того, фахівці рекомендують жінкам включити в щоденний раціон продукти, багаті антиоксидантами. Це чай, часник, зернова кава, листові овочі і томати.

Антиоксиданти потрібні організму для того, щоб впоратися з запаленнями і підвищити імунітет. Особливо вони важливі для жіночої сечостатевої системи, яка схильна до різних запалень.

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Відео: РБК-Україна