Насолоджуйтесь: Аніта Луценко показала комплекс вправ для рельєфних рук (відео)

Після домашньої ізоляції, яка тривала кілька місяців, саме час підготуватися до сезону купальників. У постійній доступності до холодильника так просто було не помітити, як з'явилися зайві сантиметри на талії і стегнах. Аніта Луценко не перестає мотивувати шанувальників займатися спортом. На своїй instagram-сторінці відома фітнес-тренер опублікувала кругове тренування з акцентом на руки.

“Все як ви любите. Тренування на все тіло за 45 сек. на кожну вправу (акцент на трицепс)", — уточнила ірина Луценко.

Фітнес-тренер показує, як правильно виконувати кожну з вправ.

Планка-гірка + вишагування Трицепс на боці (одна сторона) Трицепс інша сторона Підйом ноги лежачи на животі Вузькі віджимання Прес звичайний Прес твіст

“Виконай всі вправи підряд, відпочинь 30 сек і повтори все коло спочатку. При бажанні можна всього 3 кола. Насолоджуйтесь, пишіть відчуття", — пише Аніта Луценко.

А раніше Аніта відповіла на один з найпопулярніших питань — як правильно підібрати фізичне навантаження під свої потреби.

"Почнемо з того, що фізичні вправи поділяються на ті, що розвивають: силу, гнучкість, швидкість, координацію або витривалість", — наголошує Луценко.

Далі фітнес-тренер розписала, які тренування на що спрямовані.

Йога, стретчінг - розвивають гнучкість.

Пробіжки, велосипед, плавання, танці (довгостроково) - витривалість.

Тренажерний зал, силові вправи розвивають силу (читай як наслідок рельєф і форму м'язів).

Ігри, біг, стрибки, плавання на швидкість розвивають швидкість.

Танці, ролики - координацію.

“Ну ясна річ, у всіх видах розвиваються всі якості, просто в різній мірі. Йога може бути і силовий, силові можна робити довго і з малою вагою і тоді і витривалість тренується. Але суть в тому, що тренуваннями - ми працюємо над фіз якостями. І звичайно серцева система, дихальна, нервова система, працюють суглоби, зняття стресу, загалом в цілому здоровими тілом і головою, менше хвороб.⠀

Чим займатися, якщо хочу схуднути? Без різниці, дивлячись яку якість вам цікаво розвинути. А худнути або видужувати ви будете від їжі - її чи багато чи мало.

При цьому тільки харчуванням - форму тіла, поставу або витривалість не створити", — підсумував тренер.

Нагадаємо, раніше Аніта Луценко розповіла, як не переїдати на карантині.