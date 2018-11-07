Медики вивели ідеальну формулу вживання алкоголю

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Кілька правил допоможуть пити без сильної шкоди для здоров'я

Британські медики радять дорослим людям пити не більше 14 порцій алкоголю на тиждень. До такого висновку прийшли експерти Національної служби охорони здоров'я та благодійної організації Drinkaware, повідомляє Daily Mail.

Фахівці звернули увагу на два важливі аспекти, пов'язані з вживанням алкоголю. Перший – не можна пити щодня, протягом тижня має бути "вікно", коли спиртне не вживається зовсім. Другий - не можна виходити за рамки допустимої денної дози.

В ідеалі на випивку повинні припадати три дні, за час, що залишився, організм повинен відновлюватися.



Особливо важливо витримувати "паузи тверезості" людям у віці від 40 років і старше. За даними вчених, особи 45-65 років п'ють більше за норму в 14 разів.

За розрахунками британських фахівців, 14 порцій алкоголю - це шість пінт (1 пінта = 0,56 л) пива міцністю 4%, або шість келихів вина обсягом 175 мл, або 14 стопок об'ємом 25 мл міцних, 40-градусних напоїв.



Але краще всього для організму, коли людина взагалі обходиться без спиртного. Регулярне вживання алкоголю провокує проблеми зі сном, розвиток гіпертонії і підвищену схильність до раку, підкреслили дослідники.

Нагадаємо, вчені з'ясували, який напій зменшує ризик розвитку хвороб Альцгеймера і Паркінсона.

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Відео: РБК-Україна