Медики встановили, що кальян в десятки разів швидше призводить до онкології

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Повідомляється, що наявність токсичних речовин в кальянному димі в десятки разів перевищує шкоду від сигарет

В Україні продовжує набирати обертів "кальяновый бум". Відвідувачі курильних закладів вважають, що кальяни набагато безпечніше сигарет. Медики розвінчали цей міф, передає ТСН.

29-річний Костянтин – кальянщик зі стажем. Ароматним димом хлопець вперше затягнувся ще 12 років. З кальяном його познайомив одногрупник з Сирії. Чоловік упевнений, що курити кальян безпечніше, ніж сигарети. Головне тут – дотримуватися певних правил.

"Вживання кальяну, якщо його не перекурювати, не давати йому горіти, якщо за ним правильно доглядати, промивати, чистити – це набагато безпечніше, ніж сигарети", - говорить Костянтин.

Поки у світі відзначають Міжнародний день відмови від куріння, в Україні – справжній кальянний бум. Шанувальників насолодитися ароматним димом замість звичайних сигарет стає все більше і більше.

Кальян-барів у столиці і по всій країні відкривається дуже багато. Там всюди дим, гості роблять модне "димове" селфі. В основному серед відвідувачів – молодь. Куріння кальяну молоді люди пояснюють наступним чином: оскільки вони не курять сигарети, кальян – це звичайний відпочинок і не більше того.

Втім, поки одні відпочивають, інші мучаться. Ніна Кривошея, 73-річна пенсіонерка вже півроку терпить дим з тих пір, як на першому поверсі будинку відкрилася кальян-бар. Жителі вже підготували цілу пачку документів, зверталися в усі державні органи, але марно.

"Вікна ми вже не відкриваємо", - скаржиться пенсіонерка.

Про небезпеку диму від кальяну застерігають і медики.

"Найоголовніші токсини – це канцерогенні речовини, так звані бензперен, наприклад, формальдегід, цілі комплекси сполук, які містяться і в сигаретах, але саме в кальянах їх в десятки разів більше", - кажуть вони.

Але головна перешкода в боротьбі з курінням кальяну – це недосконалість прийнятого ще 6 років тому "бездимного" закону.

"Зараз не працює закон, оскільки Госпродпотребслужба не має повноважень, посилаючись на деякі колізії в законодавстві, перевіряти чи виходити на перевірки скарг громадян", - пояснює представник Міністерства охорони здоров'я Владислав Забанацький.

Нагадаємо, раніше медики розповіли про нову смертельну небезпеку кальяну.

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Відео: (video.rbc.ua)