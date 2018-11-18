Медики установили, что кальян в десятки раз быстрее приводит к онкологии

Фото: (pixabay.com)

Сообщается, что наличие токсических веществ в кальянном дыме в десятки раз превышает вред от сигарет

В Украине продолжает набирать обороты "кальяновый бум". Посетители курительных заведений считают, что кальяны гораздо безопаснее сигарет. Медики развенчали этот миф, передает ТСН.

29-летний Константин – кальянщик со стажем. Ароматным дымом парень впервые затянулся еще 12 лет. С кальяном его познакомил одногрупник из Сирии. Мужчина уверен, что курить кальян безопаснее, нежели сигареты. Главное здесь – придерживаться определенных правил.

"Употребление кальяна, если его не перекуривать, не давать ему гореть, если за ним правильно ухаживать, промывать, чистить – это гораздо более безопасно, чем сигареты", - говорит Константин.

Пока в мире отмечают Международный день отказа от курения, в Украине – настоящий кальянный бум. Поклонников затянуться ароматным дымом вместо обычных сигарет становится все больше и больше.

Кальян-баров в столице и по всей стране открывается очень много. Там повсюду дым, гости делают модное "дымовое" селфи. В основном среди посетителей – молодежь. Курение кальяна молодые люди объясняют следующим образом: поскольку сигареты они не курят, кальян – это обычный отдых и не более того.

Впрочем, пока одни отдыхают, другие мучаются. Нина Кривошея, 73-летняя пенсионерка, уже полгода терпит дым с тех пор, как на первом этаже ее дома открылась кальянная. Жители уже подготовили целую пачку документов, обращались во все государственные органы, но тщетно.

"Окна мы уже не открываем", - жалуется пенсионерка.

Об опасности дыма от кальяна предостерегают и доктора.

"Главнейшие токсины – это канцерогенные вещества, так называемые бензперен, например, формальдегид, целые комплексы соединений, которые содержатся в сигаретах, но именно в кальянах их в десятки раз больше", - говорят они.

Но главная преграда в борьбе с курением кальяна – это несовершенство принятого еще 6 лет назад "бездымного" закона.

"Сейчас не работает закон, поскольку Госпродпотребслужба не имеет полномочий, ссылаясь на некоторые коллизии в законодательстве, проверять или выходить на проверки жалоб граждан", - объясняет представитель Министерства охраны здоровья Владислав Забанацкий.

Напомним, ранее медики рассказали о новой смертельной опасности кальяна.

Ранее мы писали о цитрусовых, которые помогут избежать онкологии.

Видео: (video.rbc.ua)