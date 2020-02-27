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Як легко схуднути в зрілому віці: ефективні поради дієтолога

Lite » Краса 27.02.2020 - 15:29
Як легко схуднути в зрілому віці: ефективні поради дієтолога
Ілюстративне фото (unsplash.com)

Експерт розповіла, як стати стрункою без шкоди для здоров'я

Після 40 років зайві кілограми підкрадаються непомітно, а йдуть важко.
У боротьбі із зайвою вагою жінки часто йдуть на радикальні методи: виснажують тіло тренуваннями, строгими дієтами або погоджуються на ліпосакцію. Це не тільки НЕ сприяє зниженню ваги, але і шкодить здоров'ю. Дієтолог-нутриціолог Олена Кален, яка раніше назвала топ-3 продукти, які сприяють в'яненню шкіри, на своїй сторінці в Instagram опублікувала кілька порад, як стати стрункою в зрілому віці і при цьому зберегти прекрасне самопочуття.

Як схуднути після 40 років:

Перегляньте раціон

До 40 років змінюється гормональний фон, і організму не потрібно стільки ж енергії, як раніше. Споживаючи ту ж саму кількість калорій, жінка ризикує набрати вагу. Введіть у раціон більше овочів, фруктів, круп та інших складних вуглеводів.

Як легко схуднути в зрілому віці: ефективні поради дієтолога

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Додайте омега-3 — поліненасичені жирні кислоти, будівельний матеріал для тканин і м'язів

Вживання омега-3 нормалізує метаболізм, сприяє виведенню шкідливого холестерину, покращує роботу шлунково-кишкового тракту. Почніть приймати вітамінний комплекс, а також намагайтеся щодня вживати брокколі, червону рибу, цвітну капусту, горіхи, авокадо.


Ставтеся до тіла з любов'ю

Для стрункості і гарного самопочуття пам'ятайте: тіло не ворог, з яким треба боротися, а друг. Намагайтеся доставити собі більше задоволень. Наприклад, увечері зробіть масаж стоп, маску для обличчя або прийміть ванну, замість того, щоб пити чай з солодким.

Як легко схуднути в зрілому віці: ефективні поради дієтолога

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Сон не менше 7 годин і прогулянки на свіжому повітрі

Вже через тиждень ви відчуєте заряд бадьорості та енергії.

Як легко схуднути в зрілому віці: ефективні поради дієтологаЯк легко схуднути в зрілому віці: ефективні поради дієтолога

Ілюстративне фото (instagram.com/elenakalen)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Олена Кален розвінчала поширені і укорінені міфи про сніданок.⠀

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