Без лактози і алкоголю: Настя Каменських розсекретила власну дієту для схуднення

Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка і її чоловік і розповіли про свій раціоні для стрункості і гарного самопочуття

Настя Каменських, як і багато українських зірок, не змогла обійти увагою гостро актуальну тему останніх днів – карантин у зв'язку з коронавірусом. Вона вирішила висловитися з цього приводу і нагадала шанувальникам, як слід себе вести в період карантину. Співачка не забуває піднімати настрій і "бойовий дух" шанувальників своїм позитивним і корисним контентом. Наприклад, вона опублікувала новий пізнавальний влог про поїздку в Мексику на своєму YouTube-каналі, де розсекретила б'юті-лайфхаки і раціон для стрункості.

Артистка разом з чоловіком Потапом веде активний спортивний спосіб життя і стежить за харчуванням, а також майстерно вміє інтригувати.

"Давайте налаштуємося на хороше? Як часто у вас не вистачало часу на відпочинок і на "просто полежати на дивані"? Ось я вже і не пам'ятаю, коли у мене така можливість була в останній раз. А зараз - з'явилася, тому пропоную не піддаватися зневірі, а, наприклад, подивитися на YouTube. Я приготувала для вас другу серію мого влога з Мексики. Випуск вийшов дуже великими і насиченим: я розповіла про своїх головні б'юті лайфхаки, улюблені засоби по догляду за собою, а ще показала, з яких ритуалів і спортивних вправ я обов'язково починаю свій ранок на відпочинку!" - написала вона в Instagram.

Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Так, Потап і Настя прокидалися дуже рано, щоб зустріти світанок біля океану. Обов'язковий ранковий ритуал – пробіжка і тренування.

Пара пробігла три кілометри і пприступила до занять спортом. "Дуже важливою дією є любов між двома спортсменами", - заявив Потап, обійнявши і поцілувавши дружину, яка хотіла в цей час поділитися простим і корисним лайфхаком.

"Вода протягом дня – це найголовніше. Я довго звикала до цього. Раніше я ще пила солодку воду, чай, каву, і не розуміла, навіщо взагалі ця вода. Після тренування ми вип'ємо водичку на голодний шлунок", - уточнила Настя.

Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Вона висловилася про непросту, але ефективну вправу – планка. "Льоша їх дуже любить, а я їх ненавиджу", - зізналася Настя. "Не починайте із хвилини, почніть з 30 секунд", - дав пораду продюсер.

"Людина, яка має бажання щось зробити зі своїм тілом, їй не потрібен ні спортзалу, ні тренажери, вона може робити це сам", - переконана співачка.

Також вона нагадала про перший прийом їжі протягом дня. "Сніданок важливий, тому що дає заряд на кожен день. Вдома ми стареемся не вживати лактозу. Замість цього ми купуємо йогурт і сир з овечого молока, тому що вони вважаються безлактозними", - розсекретила свій раціон співачка.

"Фрукти можна їсти тільки вранці, потім протягом дня ми не вживаємо солодке. Каву п'ю з мигдальним молоком", - розповіла артистка.

Відео: YouTube/NKofficial

Вечеря у пари – повністю білкова: риба, морепродукти і салат. "Таким чином, ти лягаєш трохи голодним", - пояснила співачка.

"Алкоголь має жахливо руйнівну властивість. Алкоголь – це зайві і непотрібні калорії. Ми з Льошкою прийняли рішення на цьому відпочинок не пити, і у нас виходить", - поділилася досягненням зірка.

Нагадаємо, що Настя Каменських в шкіряному блейзері поділилася своїми правилами життя.