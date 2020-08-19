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Косметолог назвала топ-10 помилок у домашньому догляді за шкірою

Середа 19 серпня 2020 19:55
Косметолог назвала топ-10 помилок у домашньому догляді за шкірою
Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Експерт розповіла, що не варто робити в домашніх умовах

Походи до косметолога – справа корисна, але не завжди на це є час і кошти. Однак при домашньому догляді дуже важливо не нашкодити собі! Косметолог Вікторія Вовк перерахувала кілька найбільш популярних помилок.

Що не варто робити в домашніх умовах:

  • не вмиватися агресивними засобами (відчуття стягнутості після вмивання неприпустимо)
  • не вмиватися мицелярною водою або тоніком (це засоби для додаткового очищення, але не основне умивання, як вода і умивалочка)

Косметолог назвала топ-10 помилок у домашньому догляді за шкірою

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • не використовувати масла в чистому вигляді для зволоження шкіри (у чистому вигляді будь масло висушує шкіру і створює плівку)
  • не використовувати влітку живильні креми і щільні текстури (створює плівку, шкіра не дихає), хіба що при сухій шкірі під очима
  • не виходити на вулицю з сироваткою або флюїдом (обов'язково закривати ці кошти зверху кремом, інакше вони створюють відчуття стягнутості і плівки)

Для свіжої і красивої шкіри обличчя: огіркова маска зволожуюча

  • не використовувати для вмивання обличчя додаткові гаджети у вигляді щіток (особливо при проблемній шкірі, створить додатковий ризик інфікування на шкірі)

Косметолог назвала топ-10 помилок у домашньому догляді за шкірою

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • не купувати відразу декілька неперевірених засобів (особливо при чутливій шкірі або схильної до алергічних реакцій). Вводите з 1 засобу, щоб розуміти окремо реакцію на кожне
  • не виходити на вулицю без крему, та на 1 хвилиночку до сусідки. Пил, сонце і т. д завдають шкоди нашій шкірі, а крем це захист, особливо якщо з SPF

Косметолог назвала топ-10 помилок у домашньому догляді за шкірою

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • не перевантажуйте шкіру декількома засобами (крем, тонований, захист) використовуйте мультифункціональні креми 2в1 і 3в1, це заощадить час, гроші і не буде перевантажувати шкіру
  • не використовуйте в чистому вигляді вітаміни (С,А,В та інші) у домашньому догляді, це дуже небезпечно і загрожує наслідками

Раніше лікар-дерматолог Вікторія Ахтарнія розповіла, на що звернути увагу, коли маєте проблеми з висипаннями на шкірі і як доглядати за проблемною шкірою.

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