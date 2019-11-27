Кістка широка? Експерт розвіяла міфи про причини зайвої ваги

Існує кілька популярних причин, які для багатьох є 100% поясненням, чому ви не худнете. Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розповіла, як худнути під час сну, на своїй сторінці в Instagram розвінчала основні міфи і помилки про причини зайвої ваги і проблеми з її зниженням.

Як зазначила експерт, є 4 поширених "пояснення".

Уповільнений обмін речовин

Гормональні збої

Широка/важка кістка

У мене все в родині повні - це спадкове

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МІФ 1. У мене гормональні збої, тому я не худну.

ПРАВДА. Организим робить жирові запаси не гормонів, а зайвих калорій, які ви не витратили. Їжте на 20% менше належних калорій і ви почнете худнути, навіть при гормонотерапії.

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Якщо ваш апетит сильно підвищений через прийом гормонів, зверніться до лікаря для коректування лікування, можливо, препарат вам не підходить.

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МІФ 2. У мене уповільнений обмін речовин, тому я не можу схуднути.

ПРАВДА. Дійсно, при наявності зайвої ваги і супутніх їй захворюваннях, обмін речовин сповільнюється і вага йде важче. Але не означає, що не йде зовсім. В такому випадку можна збільшити дефіцит калорій. Знижуйте не більше 100 ккал в тиждень. І спостерігайте за собою. Голоду бути не повинно, млявості і браку енергії теж. Якщо вага рушила, краще зупинитися на цій калорійності і додати більше активності.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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МІФ 3. Я не худну, тому що в моїй родині всі повні.

ПРАВДА. Зайва вага у всій сім'ї не пов'язана зі спадковістю. Це результат сімейних звичок харчування, які передаються від батьків дітям. Якщо ви складете собі правильно меню з дефіцитом калорій і балансом КБЖУ, то ви почнете худнути.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

МІФ 4. Широка кістка.

ПРАВДА. За винятком внутрішньої частини, де знаходиться мозок, кістки тверді структури, що складаються з кальцію. Як тільки ви перестали рости, розмір кісток неможливо змінити. Однак, ви можете змінити розмір жирових відкладень за допомогою дефіциту калорій.



Загальна маса кісток людини, без урахування жирового і рідинного наповнення, становить близько 4-5 кг у дорослих чоловіків і 2-3 кг у дорослих жінок.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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