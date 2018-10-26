Косметолог відповіла, які процедури не слід робити під час вагітності

Наприклад, вагітним заборонені апаратні та ін'єкційні процедури
Часто жінок цікавить, які косметологічні процедури можна і не слід робити під час вагітності. На своїй instagram-сторінці косметолог-дерматолог Наталія Подколзіна відповіла на популярне питання.
"Зараз я хочу з вами поділитися як косметолог і як мама двох діток", — пише косметолог, перераховуючи далі процедури, які не рекомендується робити вагітним жінкам:
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Проте навіть під час вагітності необхідно не забувати про правильний догляд за собою в цей період.
"Однозначно раджу використовувати гіпоалергенну уходову косметику, так як підвищується ризик алергії і чутливість шкіри. А також кошти з СПФ (сонцезахисний фактор) захистом", — радить Подколзіна.
"Якщо у вас є сумніви з приводу безпеки тієї або іншої процедури, запитайте у свого косметолога", — підсумувала експерт.
На вулиці вже холодно, а це означає, що слід більш активно доглядати за шкірою обличчя. Так, раніше LITE писав: косметологи розповіли, як під час холодів правильно зволожувати шкіру.
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