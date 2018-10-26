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Косметолог відповіла, які процедури не слід робити під час вагітності

Lite » Краса і здоров'я 26.10.2018 - 22:10
Ілюстративне фото: pixabay/Greyerbaby
Ілюстративне фото: pixabay/Greyerbaby

Наприклад, вагітним заборонені апаратні та ін'єкційні процедури

Часто жінок цікавить, які косметологічні процедури можна і не слід робити під час вагітності. На своїй instagram-сторінці косметолог-дерматолог Наталія Подколзіна відповіла на популярне питання.

"Зараз я хочу з вами поділитися як косметолог і як мама двох діток", — пише косметолог, перераховуючи далі процедури, які не рекомендується робити вагітним жінкам:

  • Мезотерапія (внутрішньошкірне або підшкірне введення препаратів; ін'єкції ферментів, вітамінів, гормонів та екстрактів рослин для омолодження та підтягування шкіри).
  • Біоревіталізація (ін'єкційне введення гіалуронової кислоти в глибокі шари дерми для відновлення гідрорезерва шкіри).
  • Диспорт (ін'єкційниц засіб від зморшок в області перенісся, лоба і дрібних мімічних зморшок навколо очей).
  • Ультразвукові чищення також не рекомендують, бо досліджень, де їх безпека була б доведена — немає!
  • "Точно також заборонені будь-які агресивні процедури: апаратні та ін'єкційні", — говорить Наталія Подколзіна.

Косметолог відповіла, які процедури не слід робити під час вагітності

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Проте навіть під час вагітності необхідно не забувати про правильний догляд за собою в цей період.

"Однозначно раджу використовувати гіпоалергенну уходову косметику, так як підвищується ризик алергії і чутливість шкіри. А також кошти з СПФ (сонцезахисний фактор) захистом", — радить Подколзіна.

"Якщо у вас є сумніви з приводу безпеки тієї або іншої процедури, запитайте у свого косметолога", — підсумувала експерт.

На вулиці вже холодно, а це означає, що слід більш активно доглядати за шкірою обличчя. Так, раніше LITE писав: косметологи розповіли, як під час холодів правильно зволожувати шкіру.

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