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Комаровський розповів, як боротися з коліками у дитини

Lite » Краса і здоров'я 24.10.2018 - 22:20
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Лікар дав кілька рекомендацій, які допоможуть заспокоїти малюка і полегшити його стан

Популярний лікар і телеведучий Євген Комаровський розповів своїм підписникам в Instagram, що робити, якщо у дитини помічені коліки, відзначивши ряд рекомендацій, які допоможуть заспокоїти дитину.

"Точної відповіді на запитання, через що виникають коліки, на сьогодні не існує. Основне припущення розглядає в якості причини якісь особливості нервової системи, яка саме до 4 місяців певним чином "дозріває", і проблема вирішується сама собою", - пише лікар.

Комаровський зазначає, що діагноз "дитячі коліки" ставиться тоді, коли інших причин для плачу немає, а також підкреслює, що такий діагноз мусить ставити виключно лікар.

Експерт пише: "У тримісячного малюка можуть бути цілком реальні причини для занепокоєння і плачу. Йому може бути голодно, холодно, жарко, важко дихати, у нього може бути свербіж, біль у зв'язку з опрілостями, запором і ще багато інших причин для капризів. Діагноз "дитячі коліки" ставиться тоді, коли інших, зрозумілих і з'ясовних причин плачу не існує, коли дитина здорова, знаходиться в комфортних умовах, але істерично ридає".

Способів, які гарантовано позбавлять дитину від коліків, за словами Комаровського, не існує, однак є певні рекомендації, які допоможуть заспокоїти малюка.

Лікар радить не перегодовувати дитину, підтримувати оптимальний режим температури і вологості в кімнаті, в перервах між годуваннями пропонувати дитині соску-пустушку.

Комаровський розповів, як боротися з коліками у дитини

Скріншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

"Ніколи не забувайте про те, що ліків, здатних заспокоїти дитину з кольками, не існує! Ніякі укропні води, ніякі фенхел і ромашки, ніякі корисні бактерії при кольках не допомагають. Якщо щось допомогло - значить, це не кольки!", - підсумував експерт.

Нагадаємо, що Комаровський розповів, як прогулянки на свіжому повітрі впливають на кашель у дитини.

Також, Комаровський зруйнував популярний міф про читання і зорове навантаження.

До речі, раніше він розповів, чим поїти дитину під час хвороби.

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