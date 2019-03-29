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Гаряча матуся: Сінді Кроуфорд влаштувала зйомку у готельному номері

Lite » Мода 29.03.2019 - 15:03
Гаряча матуся: Сінді Кроуфорд влаштувала зйомку у готельному номері
Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Супермодель поділилася черговим провокаційним фото

Сінді Кроуфорд – велика любителька Instagram, яка завжди знайде, чим розважити фоловерів. Якщо це не поради по красі, то зйомки і фото з минулого, селфі в розкішних локаціях або ж фото з численних поточних заходів. Так, днями вона порадувала шанувальників черговим постом. Супермодель стала почесною гостею на відкритті нового магазину всесвітньо відомої мережі меблевого гіганта Art Van Furniture.

Судячи з сторіз Сінді, на івент вона з'явилася в досить піднесеному настрої – Сінді робила бумеранг з псом, одягненим з стильний костюм, перерізала стрічку, позувала на тлі сяючою вивіски нового магазину і взагалі всіляко веселилася.

Сінді Кроуфорд

Стильна Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

А ще всесвітньо відома красуня стала натурницею для художника. Барвистий портрет моделі Дейв Сантия намалював за 7 хвилин і поділився ним у себе на сторінці: "Так, вона неймовірно красива. Виставив цю картину на торги, і вона зібрала $ 13 000 для Childhood league (центру для дітей із затримкою фізичного розвитку, – прим. ред)".

Гаряча матуся: Сінді Кроуфорд влаштувала зйомку у готельному номері

Також Сінді не забула залишити у своєму мікроблозі знімок. 53-річна модель позує в номері готелю, сидячи на умивальнику з високо закинутою ногою. Одягнена вона в широкі чорні штани, чорну блузу з золотистим принтом без рукавів, на ногах – витончені босоніжки на шпильці, у вухах – великі сережки. Доповнює картину стильна зачіска та макіяж. "Готельний номер, але зроби це по-модньому", – додала вона зухвалу підпис.

Гаряча матуся: Сінді Кроуфорд влаштувала зйомку у готельному номері

Гаряча матуся: Сінді Кроуфорд влаштувала зйомку у готельному номері

"Hot Mama!", "Ти виглядаєш, як лялька", "Ти вбиваєш мене", "Прекрасна жінка", "Якщо є наступна життя, я б хотіла бути Сінді Кроуфорд", "Ви модна, де б ви не були!", "Виглядаєш дуже гаряче у цьому костюмі", "Ідеальна жінка!", – поспішили висловити зірці своє визнання численні шанувальники.

До речі, дочка Сінді – Кайя Гербер, як і її мама, намагається завжди активно вести свої соцмережі. 17-річна дівчина регулярно викладає нові фото з подіуму, фешн-зйомок і навіть з власною ванною.

Нагадаємо, раніше Сінді Кроуфорд показала, як робить макіяж за 5 хвилин.

Також ми давали топ-5 секретів вічної молодості Сінді Кроуфорд.

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