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"Кілери гарного настрою": дієтолог назвала продукти, що "вбивають" радість

Lite » Краса 04.02.2019 - 21:07
"Кілери гарного настрою": дієтолог назвала продукти, що "вбивають" радість
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Фахівець також розповіла, чим замінити продукти, що викликають депресію

Професійний дієтолог Оксана Скіталінська назвала продукти з повсякденного раціону, які провокують поганий настрій. Обмежити їх споживання особливо важливо взимку і в міжсезоння, адже саме в цей період люди найчастіше схильні до депресії. Про це вона написала на сторінці в Instagram.

Експерт порадила, в першу чергу, виключити солодке, смажене, маргарин і борошно, а також вживати менше соняшникової олії.

"Першою умовою до появи радісної усмішки на обличчі є "вигнання" з раціону кілерів гарного настрою", - зазначила фахівець.

  • Солодощі (рідких і твердих), куди доданий цукор. Замість цукру - фрукти і ягоди;
  • Смажена їжа (на чому б не смажили) - замість цього варіть, запікайте.
  • Всі види маргарину, "легких" масел і все, де вони містяться;
  • Виробів з білого і будь-якого борошна тонкого помолу.

Соняшникову олія дієтолог радить замінити на насіння соняшника і сирі горіхи або на оливкову олію.

Скиталінська закликала збагатити меню клітковиною - бобовими, свіжими, печеними й вареними овочами, гречаною і вівсяною кашами.

"Щоб бобові принесли користь, їх треба добре вимочити і добре проварити, і починаємо вживати , для тих, хто не звик, з маленьких порцій, приблизно чайної ложки, поступово збільшуючи", - дала цінну пораду експерт.

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Нагадаємо, що дієтолог Світлана Фус пояснила,чому при обмеженому вживанні їжі вага не тільки не зникає, але й збільшується.

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