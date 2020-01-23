Як уникнути переїдання взимку: поради гастроентеролога

У програмі «Ранок з Україною», яка виходить по буднях о 6:30 на каналі «Україна», розповіли, як правильно харчуватися в зимовий період, щоб уникнути проблем зі здоров'ям і не набрати зайвої ваги.

Лікар-гастроентеролог зазначила, що найкращим вибором стане 3-разове харчування, а на перекус замість шоколаду та випічки слід обрати фрукти чи горішки – це краще і для шлунку, і для гарного настрою.

«Взимку ми не повинні переїдати, тому що це дуже велике навантаження на внутрішні органи, особливо на печінку, підшлункової, а також для самого стану кишечника – саме він виробляє всі гормони щастя. Ліпше за все звернутися до лікаря, щоб змінити харчування, адже проблема цього лежить у корні особистих процесів обміну. Ви себе не правильно годуєте», – розповіла лікар Людмила Гончарова в програмі «Ранок з Україною».

Вважається, що посуд синього і зеленого кольору зменшує апетит на підсвідомому рівні (фото: unsplash.com/@brookelark)

Переїдання – прямий наслідок холоду, – пояснює лікар. Немає сонця, а відповідно, не вистачає вітаміну Д, тож саме через це людина постійно відчуває голод. А ще у холодну пору року суттєво сповільнюється обмін речовин, через що людина набирає зайві кілограми. Але вгамувати апетит можна – «Ранок з Україною» пропонує кілька лайфхаків для зменшення вживання їжі:

зменшити розмір тарілки. Ви навіть не помітите, як разом із цим зменшиться і об’єм їжі;

зверніть увагу на посуд синього та зеленого кольору – психологи затверджують, що вони підсвідомо знижують апетит;

якщо на вас раптово напав голод – почистіть зуби, так просто посеред дня, а як бонус – білосніжна усмішка.

Фізичні навантаження акутальні в будь-який період (фото: unsplash.com/@cathypham243)

А от якщо вже запізно й кілька кілограмів заважають – зарадити проблемі можна чисткою організму. Рецепти детоксу прості:

сауна – допоможе вивести з організму зайву воду та токсини;

протягом одного дня вживати лише смузі. Коктейль із свіжих овочів або фруктів очистить травну систему;

спорт – повисить тонус, а також зменшить почуття голоду та допоможе запобігти переїданню.

Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров розповів, як загадково схуд на 10 кілограмів в Китаї.