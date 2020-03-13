Як позбутися від целюліту і схуднути: дієвий рецепт від б'юті-блогера

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Відмінний скраб для тих, хто любить "погарячіше"

Хочете позбутися ненависного целюліту, та ще й скинути зайве при цьому? Зовсім не обов'язково купувати дорогі засоби - можна спробувати ефективний рецепт, який готується в домашніх умовах. Популярний б'юті-блогер Ірина Шарк, яка раніше розкрила секрети краси східних жінок, поділилася на своїй сторінці в Instagram своїм дієвим засобом від "апельсинової кірки".

Скрабування перцем і сіллю для тих, хто любить "погарячіше":⠀

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Рецепт дуже простий: змішайте пару ложок морської солі дрібного помелу з корицею і чорним перцем.

Все розвести оливковою олією до густої кашки. Нанесіть масажними рухами на вологу шкіру. Тримати недовго, потім ретельно змийте водою. Ось такий простий і дуже ефективний рецепт.

Ілюстративне відео (instagram.com/irina.shark)

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Протипоказання: індивідуальна непереносимість продуктів, що входять до складу,

вагітність.

Перед нанесенням на всю область застосування, обов'язково зробіть тест-пробу на чутливість, щоб уникнути алергічної реакції.

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Нагадаємо, раніше б'юті-блогер Ірина Шарк поділилася своїми секретними рецептами краси і молодості, в яких використовується такий інгредієнт, як куркума. Вона зазначила, що з куркуми можна робити дуже багато різних масок, а також золоті патчі, які прекрасно знімають набряки, прибирають синці і розгладжують дрібні зморшки.