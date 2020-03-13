Как избавиться от целлюлита и похудеть: действенный рецепт от бьюти-блогера

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Отличный скраб для тех, кто любит "погорячее"

Хотите избавиться от ненавистного целлюлита, да еще и сбросить лишнее при этом? Совсем не обязательно покупать дорогие средства - можно попробовать эффективный рецепт, который готовится в домашних условиях. Популярный бьюти-блогер Ирина Шарк, которая ранее раскрыла секреты красоты восточных женщин, поделилась на своей странице в Instagram своим действенным средством от "апельсиновой корки".

Скрабирование перцем и солью для тех, кто любит "погорячее":⠀

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Рецепт очень простой: смешайте пару ложек морской соли мелкого помола с корицей и черным перцем.

Все развести оливковым маслом до густой кашицы. Нанесите массажными движениями на влажную кожу. Держать недолго, затем тщательно смойте водой. Вот такой простой и очень эффективный рецепт.

Иллюстративное видео (instagram.com/irina.shark)

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Противопоказание: индивидуальная непереносимость продуктов входящих в состав,

беременность.

Перед нанесением на всю область применения, обязательно сделайте тест-пробу на чувствительность, чтобы избежать аллергической реакции.

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Напомним, ранее бьюти-блогер Ирина Шарк поделилась своими секретными рецептами красоты и молодости, в которых используется такой ингредиент, как куркума. Она отметила, что из куркумы можно делать очень много разных масок, а также золотые патчи, которые прекрасно снимают отёки, убирают синяки и разглаживают мелкие морщинки.