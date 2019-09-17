Що може зіпсувати весь образ: секрети стиліста

Нерідко якісь невдалі деталі і рішення в макіяжі та зачісці можуть зіпсувати вам весь ретельно підібраний образ. Стиліст Stacymills розповіла на своїй сторінці в Instagram, на що потрібно звернути увагу, щоб не потрапити в халепу.

"Ось ви читаєте мене, інших стилістів, начебто знайшли свій стиль, стало виходити, більше не ведетесь на сейлі на замануху, відокремлюєте дійсно актуальні речі від шлаку. Ура! Ходи та збирай компліменти! А не тут-то було, у чому підступ? Дуже часто в волоссі і мейку!" - зазначила експерт.

Далі вона перерахувала, які помилки можуть перешкодити вам виглядати молодо і стильно.

"Може ви по старому ходите до перукаря своєї мами МарьВанне? Або давно не звертали увагу на тенденції в макіяжі? І краситесь, як в старі шкільні часи - тіні під колір очей, брови ниточкою і контур на тон темніше помади? Або взагалі не краситесь - природна краса врятує світ? Це все заважає виглядати молодо", - розповіла стиліст.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Як же виправити ситуацію?

"В моді природність, але якщо природа не обдарувала вас ідеальною шкірою і кольором обличчя, то природність доведеться малювати. Якщо ви в студентські роки видерли собі всі брови, то їх доведеться відрощувати, домалювати, щоб виглядати сучасно. Якщо для вас слова хайлайтер, люмінайзер, контуринг здаються словами тінейджерів, я вас вітаю! Ви благополучно відстали, адже саме цими приблудами можна зробити той самий природний тон обличчя", - поділилася вона порадами.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Ще одне можливе джерело проблем - фарбування волосся. Застаріла стрижка і фарбування псує будь-який лук!

Наприклад, ці варіанти давно неактуальні і зістарять вас.

Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)

⠀

"Ще існує думка, що світле волосся молодить. Але молодить вас тільки той колір, який вам підходить! Все інше тільки додає віку. Ще виносить мозок - "чоловікові подобаються блондинки". Це серйозно?! Тепер жінок за кольором волосся вибирають? Так і бачу графу в шлюбному контракті: "Підстави для розірвання шлюбу: зміна кольору волосся, зрада, і т. д", - закликала до здорового глузду стиліст.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, експерт-трихолог Олена Яруткина назвала кращі продукти для краси шкіри і волосся.

Також співачка Анна Сєдокова поділилася корисними лайфхаками, як добре виходити на фото.