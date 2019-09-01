Як добре виходити на фото: лайфхаки відомої співачки

Ілюстративне фото (pexels.com)

Артистка зібрала воєдино поради професійних фотомоделей

Співачка Анна Сєдокова продовжує ділитися з дівчатами корисними порадами в області краси, саморозвитку, моди і догляду за собою. Так, нещодавно артистка дала рекомендації, як виглядати дорого і стильно за розумні гроші. Тепер же на своїй сторінці в Instagram вона вирішила розповісти, які хитрощі допоможуть вам добре виходити на фотографіях.

"Кожній дівчинці потрібні красиві фотографії, на яких ми будемо справжніми королевами, з макіяжем і кращої своєї сторони. А що якщо ви вважаєте себе нефотогенічною? Ні, тут в іншому справа, у невмінні підносити себе. Вчимося у професійних моделей. Ось вам 5 фішечок, з допомогою яких кожна твоя фотографія буде з серії #щобвінзрозумівкоговтратив", - зазначила співачка.

Варто відзначити, що вже у Анни-то невдалих фотографій не буває!

1. Ніколи не закривайте шию. Вона повинна бути завжди відкритою на знімках, а якщо ви висунете голову трохи вперед, то шия буде здаватися тонше.

2. Не нахиляйте голову вперед, щоб погляд не здавався "важким", і пам'ятайте, що нахил голови без нахилу плеча виглядає неприродно.

Фото: Анна Седокова: (instagram.com/annaupgraded)

3. Схрещені руки псують ваші фотографії, краще поверніться до камери трохи боком, а руки опустіть вниз і трохи розведіть в сторони. Контури тіла стануть помітні, і ви не будете виглядати, як безформна хмара.

Ілюстративне фото: (pexels.com)

4. Зведіть лопатки разом і випряміть спину, прогнувши в талії. Якщо сидите на стільці, не ставте лікоть на спинку. Згорблена спина = коротка шия і зайві кілограми на знімках. І краще стояти/сидіти в напівпрофіль, знову ж таки, щоб показати контур тіла.

Ілюстративне фото: (pexels.com)

5. Фотографуючись сидячи, не повертайте ноги в бік камери, так ви будете схожі на тумбочку. Відверніться трохи від камери, а щоб ноги на фотографії не зливалися і здавалися довшими і тоншими, поставте одну трохи вище іншої.

Ілюстративне фото: (pexels.com)

Нагадаємо, Анна Сєдокова навчила простому способу підвищення самооцінки. Для цього вона запропонувала прийняти особливе положення – "позу сили".

Раніше Анна Сєдокова розповіла, як розвинути жіночність і впевненість у собі.